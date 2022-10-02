Как ухаживать за кожей в разгар отопительного сезона

Если почти сразу появилась стянутость, то у вас сухая кожа. Выделилось большое количество себума, но нет дискомфорта – жирная. Появилась сухость на щеках, но блеск в центре лица и на Т-зоне – комбинированная. Резкое ощущение стянутости, но выступил себум – обезвоженная. Ничего не произошло – вы счастливчик с нормальным типом кожи. Решение

Чтобы выстроить правильный алгоритм действий по восстановлению кожи и улучшению ее состояния, нужно определить, как она себя чувствует прямо сейчас. Для этого умойтесь обычной водой, промокните полотенцем лицо и подождите, пока оно полностью высохнет. Дальше ориентируйтесь на ощущения.

С наступлением осени (в частности, с началом отопительного сезона) кожа подвергается еще большему стрессу – постоянному перепаду температур. Это провоцирует повышенную чувствительность. Минимизировать перепады температур мы не можем в силу того, что не управляем погодой, так что остается только подобрать правильный уход по типу и состоянию кожи.

Сухой воздух – тоже проблема как летом, так и осенью. Летом мы часто включаем кондиционеры на полную, а осенью холодный воздух сменяется батареями. Оба варианта значительно высушивают помещение, что в итоге влияет на качество кожи: появляется ощущение стянутости, сухости и образуются шелушения.

Вернуться назад в прошлое не получится, но можно сделать заметки на следующее лето. Основная причина проблем с кожей – отказ от регулярного использования средств с SPF. Летом солнце особенно активно воздействует на эпидермис, так что наносить защиту необходимо перед каждым выходом на улицу, даже если просто выходите в магазин на пять минут. Игнорирование использования средств с SPF приводит к таким последствиям, как пигментация, фотостарение и риск меланомы.

Часто летом мы используем меньше уходовой косметики, так как не ощущаем в ней особой необходимости. На самом деле она есть: несмотря на внешний комфорт, воздействие окружающей среды на кожу в летний период значительно сильнее. Пренебрежение уходом дает свои последствия. Но есть еще несколько факторов, которые влияют на качество кожи.

В зависимости от типа кожи и проблем нужно грамотно подобрать решение. Начните с покупки нескольких увлажнителей воздуха: у рабочего места и у кровати (а лучше один огромный на всю квартиру). Но если на данный момент вы не готовы к такой покупке, начать можно с ухода за кожей.

Не забывайте, что защищаться от солнца нужно в любое время года, даже если оно неактивное. Солнечное излучение бывает трех типов: UVA, UVB и UVC.

UVA проникает в глубокие слои кожи, является постоянным в течение всего года (даже зимой), является одной из основных причин фотостарения.

UVB воздействует на внешний слой эпидермиса, именно с этим излучением связаны солнечные ожоги.

UVC – самая опасная форма солнечного излучения, но мы защищены от него атмосферой Земли.

Первые два типа излучения воздействуют на нашу кожу круглый год, поэтому важно наносить средства с SPF постоянно. Особенно если вы пользуетесь средствами с кислотами или другими активными компонентами.

Очищение – тоже важнейший этап в уходе за кожей. Есть несколько основных правил. Умываться нужно два раза в день: утром и вечером. Даже если вы не используете косметику, в течение дня на коже скапливаются загрязнения. К тому же для предотвращения воспалений необходимо правильно смывать SPF-крем. Утреннее умывание также важно: смывайте остатки ночного ухода и выделившийся за ночь себум. Средства с SPF смываются только маслянистыми средствами. Да, мицеллярка тут не поможет. Очищение должно быть двухэтапным: демакияж и умывание. Когда вы смыли косметику и/или средство с SPF с кожи, нужно умыться пенкой, чтобы смыть остатки предыдущего средства. Маслянистые текстуры плохо смываются водой. Кислоты, витамин С и ретинол – главные друзья кожи осенью. Помогают клеткам обновляться, борются с сухостью, шелушением, пигментацией и морщинами. В общем, супергеройский набор как раз на случай разгара отопительного сезона, перепадов температур и последствий летних дней под палящим солнцем. Но и здесь есть свои правила.