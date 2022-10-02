Как ухаживать за кожей в разгар отопительного сезона(1)
Межсезонье — период, когда состояние кожи меняется на глазах. Многие проблемы могут проявляться не так активно в течение лета или зимы, но с наступлением осени или весны мы начинаем их замечать. Портал Lady.Mail рассказывает, на что обратить внимание уже сейчас и как ухаживать за кожей в разгар отопительного сезона.
Часто летом мы используем меньше уходовой косметики, так как не ощущаем в ней особой необходимости. На самом деле она есть: несмотря на внешний комфорт, воздействие окружающей среды на кожу в летний период значительно сильнее. Пренебрежение уходом дает свои последствия. Но есть еще несколько факторов, которые влияют на качество кожи.
Вернуться назад в прошлое не получится, но можно сделать заметки на следующее лето. Основная причина проблем с кожей – отказ от регулярного использования средств с SPF. Летом солнце особенно активно воздействует на эпидермис, так что наносить защиту необходимо перед каждым выходом на улицу, даже если просто выходите в магазин на пять минут. Игнорирование использования средств с SPF приводит к таким последствиям, как пигментация, фотостарение и риск меланомы.
Сухой воздух – тоже проблема как летом, так и осенью. Летом мы часто включаем кондиционеры на полную, а осенью холодный воздух сменяется батареями. Оба варианта значительно высушивают помещение, что в итоге влияет на качество кожи: появляется ощущение стянутости, сухости и образуются шелушения.
С наступлением осени (в частности, с началом отопительного сезона) кожа подвергается еще большему стрессу – постоянному перепаду температур. Это провоцирует повышенную чувствительность. Минимизировать перепады температур мы не можем в силу того, что не управляем погодой, так что остается только подобрать правильный уход по типу и состоянию кожи.
Чтобы выстроить правильный алгоритм действий по восстановлению кожи и улучшению ее состояния, нужно определить, как она себя чувствует прямо сейчас. Для этого умойтесь обычной водой, промокните полотенцем лицо и подождите, пока оно полностью высохнет. Дальше ориентируйтесь на ощущения.
Если почти сразу появилась стянутость, то у вас сухая кожа. Выделилось большое количество себума, но нет дискомфорта – жирная. Появилась сухость на щеках, но блеск в центре лица и на Т-зоне – комбинированная. Резкое ощущение стянутости, но выступил себум – обезвоженная. Ничего не произошло – вы счастливчик с нормальным типом кожи. Решение
В зависимости от типа кожи и проблем нужно грамотно подобрать решение. Начните с покупки нескольких увлажнителей воздуха: у рабочего места и у кровати (а лучше один огромный на всю квартиру). Но если на данный момент вы не готовы к такой покупке, начать можно с ухода за кожей.
Не забывайте, что защищаться от солнца нужно в любое время года, даже если оно неактивное. Солнечное излучение бывает трех типов: UVA, UVB и UVC.
UVA проникает в глубокие слои кожи, является постоянным в течение всего года (даже зимой), является одной из основных причин фотостарения.
UVB воздействует на внешний слой эпидермиса, именно с этим излучением связаны солнечные ожоги.
UVC – самая опасная форма солнечного излучения, но мы защищены от него атмосферой Земли.
Первые два типа излучения воздействуют на нашу кожу круглый год, поэтому важно наносить средства с SPF постоянно. Особенно если вы пользуетесь средствами с кислотами или другими активными компонентами.
Очищение – тоже важнейший этап в уходе за кожей. Есть несколько основных правил. Умываться нужно два раза в день: утром и вечером. Даже если вы не используете косметику, в течение дня на коже скапливаются загрязнения. К тому же для предотвращения воспалений необходимо правильно смывать SPF-крем. Утреннее умывание также важно: смывайте остатки ночного ухода и выделившийся за ночь себум. Средства с SPF смываются только маслянистыми средствами. Да, мицеллярка тут не поможет. Очищение должно быть двухэтапным: демакияж и умывание. Когда вы смыли косметику и/или средство с SPF с кожи, нужно умыться пенкой, чтобы смыть остатки предыдущего средства. Маслянистые текстуры плохо смываются водой. Кислоты, витамин С и ретинол – главные друзья кожи осенью. Помогают клеткам обновляться, борются с сухостью, шелушением, пигментацией и морщинами. В общем, супергеройский набор как раз на случай разгара отопительного сезона, перепадов температур и последствий летних дней под палящим солнцем. Но и здесь есть свои правила.
Кислот для домашнего ухода можно не бояться: концентрация вещества там небольшая, что немного оттягивает желаемый результат, но зато безопасно в использовании. Существуют AHA-кислоты и BHA-кислоты. Оба вида действуют на кожу как химический пилинг. Иными словами, не нужно тереть лицо скрабом механически, просто нанесите средство с кислотами – и оно сделает свое дело.
AHA-кислоты – водорастворимые вещества. Они добываются из фруктов, молока, вина и растений с высоким содержанием сахара (свекла, тростник, виноград) синтетическим путем. AHA-кислоты действуют только в верхнем слое эпидермиса, запуская процесс обновления. Это приводит к видимому уменьшению мимических морщин и шелушений. Подходят для любого типа кожи.
BHA-кислоты – жирорастворимые вещества. Они эффективнее и глубже очищают кожу от отмерших клеток, минуя слои себума. BHA-кислоты подходят людям с комбинированной и склонной к жирности кожей.
Важно: кислоты способствуют обновлению клеток, а после их воздействия эпидермис очень чувствителен и восприимчив к воздействию внешних факторов. Мы уже писали об этом, но напомним еще раз: средства с SPF обязательны. Если пользоваться кислотами и игнорировать этап защиты от солнца, можно получить очень сильную и глубокую пигментацию, от которой будет крайне сложно избавиться.
Витамин С – мощнейший антиоксидант. Если вы накосячили с использованием санскрина летом, поможет нивелировать последствия и осветлить пигментацию (и даже предотвратить появление новой). Также витамин C обладает противовоспалительным эффектом, стимулирует синтез коллагена, борется с признаками фотостарения.
Его минусы – может вызвать раздражение, так что не подойдет людям с чувствительной кожей. Очень часто формулы витамина C нестабильны, так что сложно подобрать средство с работающим составом. Советуем обратить внимание на такие формы витамина С, как аскорбиновая кислота или аскорбилфосфат магния. И следите, чтобы упаковка была непрозрачной и с дозатором (от солнечных лучей и взаимодействия с кислородом теряются все полезные свойства компонента).
Ретинол – самый сложный для новичков, но эффективный компонент в косметике, любимый многими. Подходить к использованию ретинола и его производных (ретиноидов) нужно с осторожностью.
Ретинол – это витамин А. Используется для предупреждения первых признаков старения и борьбы с сухостью кожи, выравнивает цвета лица, борется с пигментацией и лечит акне. Очень сильный компонент, избыток которого может спровоцировать целый ряд проблем и усугубить имеющиеся, так что при его использовании нужно соблюдать некоторые правила: начинать с маленькой концентрации, использовать один раз в неделю и следить за реакцией кожи, постепенно увеличивая количество применений, применять только на ночь и активно увлажнять кожу.
У ретинола есть противопоказания. Например, беременность и грудное вскармливание. Лучше всего обратиться к специалисту, чтобы он проконсультировал вас и помог подобрать подходящее средство с витамином А в составе. Несмотря на все прелести кислот, витамина С и ретинола, все эти средства для воздействия на кожу вынуждены нарушать ее микробиом.
Микробиом – своеобразная экосистема, микрофлора. Из него состоит защитный барьер и липидный слой, а активные компоненты, проникая внутрь, его нарушают. Также на микробиом оказывают влияние вредные привычки, экологическая обстановка и окружающая среда, в том числе сухой воздух в помещении.
Чтобы нейтрализовать негативное воздействие на липидный слой, используйте средства для восстановления микробиома кожи. Это косметика с пробиотиками и пребиотиками. Такие бьюти-продукты подходят даже самой чувствительной коже.
Что искать в составе крема (только не пытайтесь это произнести):
Lactococcus Ferment Lysate
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus paracasei
Nitrosomonas eutropha
Streptococcus salivarium
Bifidabacterium
Vitreoscilla
Streptococcus thermophilus
Staphylococcus species
Roseomonas mucosa