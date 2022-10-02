Если вы хотите длительных отношений, вам следует искать партнера именно такого возраста

Мы все знаем о стереотипах, которые обычно применяются в отношениях с разницей в возрасте. Когда мужчина постарше женится или идет на свидание с более молодой женщиной, сразу же предполагается, что причиной могут быть деньги, и им приходится терпеть неприятные комментарии окружающих.

Независимо от того, как они познакомились и остаются ли они вместе, наука предполагает, что их ожидания от отношений довольно ограничены, именно из-за их огромной разницы в возрасте. И хотя есть те, кто утверждает, что возраст - это просто цифра, на самом деле существует определенная разница в возрасте, которая может многое предсказать о том, продлятся ли отношения с любимым человеком.

Какова же идеальная разница в возрасте в отношениях?

Исследователи Эндрю Фрэнсис-Тан и Хьюго М. Миалон провели исследование долговечности брака, в ходе которого обнаружили, что большая разница в возрасте между партнерами увеличивает вероятность разрыва отношений. А брак с партнером даже на год старше или младше себя означает на 3% больше шансов на развод.

Поэтому чем больше вы с партнером одинакового возраста, тем больше вероятность того, что ваши отношения могут работать в долгосрочной перспективе.

Хотя стоит помнить, что люди разные и развиваются по-разному, и что существует ряд других факторов, влияющих на сохранение отношений - например, как долго вы знали друг друга до свадьбы, насколько схожи ваши интересы и так далее - в конечном итоге возраст является лишь одним (довольно показательным) фактором из многих.

Источник: Your Tango

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