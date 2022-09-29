Опечаленный муж: „Я подслушал, что моя жена рассказывала своим подругам о нашей сексуальной жизни...“

„Я изложу свои опасения в письменном виде. Несколько недель назад моя жена устроила вечер подружек у нас дома. Обычно я не стремлюсь быть с ними рядом, у них свои истории и внутренние шутки. Я ухожу в наш домашний офис, сижу в наушниках, смотрю фильм, сериал или что-то еще. Но наша ванная комната находится рядом с гостиной, и когда я зашел туда однажды вечером, то случайно услышал, как моя жена говорит то, что определенно не предназначалось для моих ушей.

„У нас отличный секс, но я до сих пор не испытывала оргазма. Обычно я жду, пока Мику уснет, а потом пробираюсь в ванную со своей игрушкой!“.

Эта фраза преследует меня уже несколько недель. Моим приоритетом всегда было доставить удовольствие моей жене, и за те несколько лет, что мы вместе, она постоянно уверяла меня, что „с тобой так хорошо“ и „о, сегодня было так мощно“. Так что же я должен из этого извлечь? Я сделал все возможное, чтобы создать впечатление, что ее удовлетворение - самое важное для меня, и я всегда был готов попробовать все. Скорее, она была тем человеком, кто не был открыт для новых поз или игрушек.

Я прошу совета, потому что хотел бы сделать все возможное, чтобы моей жене не пришлось говорить такие вещи своим друзьям, но ее собственная неуверенность не позволяет ей прийти ко мне с этим вопросом. Есть ли какой-нибудь деликатный способ справиться с этой ситуацией?“

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