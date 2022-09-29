3 ошибки при массаже лица, которые принесут результат со знаком минус

Ошибка 1: перетягивание тканей

Все наши мышцы (жевательные, большая и малая скуловые, щечная, круговая мышца глаз и другие) имеют крепления с двух сторон. Их ни в коем случае нельзя растягивать, так как они достаточно тонкие и их перетягивание может привести к асимметрии и другим нежелательным последствиям.

У мимических мышц есть своя особенность: одной стороной они крепятся к костям черепа, а другой — либо вплетаются в слизистую оболочку, либо в кожу. За счет этого кожа тянется, появляется подвижность и мы можем выражать свои эмоции с помощью мимики: улыбаться, подмигивать и так далее.

Часто проблема не в спазмировании мышц, а в их креплениях. Они, как и сами мышцы, могут быть ослаблены или, наоборот, перенапряжены. И когда мы тянем кожу, мышцы и ткани, то крепления тоже получают нагрузку и при малейшем неудачном движении могут растягиваться. Тогда лицо может обвиснуть, так как мышцы утратят эластичность и способность возвращаться к своему первоначальному состоянию. Когда мы сильно тянем ткани, ухудшается и качество кожи.

Ошибка 2: страх прикоснуться к коже

Довольно распространенная проблема — боязнь трогать свою кожу. В отличие от креплений мышц, наша кожа очень эластична, и не нужно бояться ее растянуть. При недостаточном давлении от массажа не будет эффекта.

Ваши руки — лучший инструмент. С ними не сравнится ни один массажер, так как, работая руками, вы лучше всего контролируете давление на кожу. А за счет температуры тела мышцы лица быстрее разогреваются, что повышает их эластичность. Крем и массажное масло под воздействием тепла рук быстрее впитываются и лучше проникают в кожу. Важно: перед массажем обязательно помойте руки. Если прикасаться грязными руками к лицу, можно спровоцировать появление воспалений.

Подумайте, чего именно вы боитесь, и попробуйте избавиться от этого страха. Все-таки прикосновение к коже — один из способов проявления любви к себе.