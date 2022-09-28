Несколько небанальных цветовых комбинаций на осень, которые выглядят эффектно

Не хотим занудствовать (хотя нет, хотим), но о том, что колорблокинг — самый нужный навык последних сезонов, мы говорили уже давно. Ты ведь уже замечала, что похожие образы на двух людях могут выглядеть абсолютно по-разному? Или, к примеру, вещи-аналоги в бюджетных марках могут казаться абсолютным копиями люксовых новинок, но эффект дороговизны в них потерян напрочь. Почему? Из-за цвета: стоит сломать рабочее сочетание оттенков, и все, лоск утрачен.

И что теперь, дорогой образ можно собрать только опустошив банковскую карту? Никак нет: стоит просто запомнить несколько не самых банальных, но очень эффектных сочетаний, которые сами по себе облагораживают аутфит. И, чтобы сразу же потренироваться, давай обсудим осенние комбинации: уверены, вещи и аксессуары подходящих оттенков у тебя уже есть, осталось подобрать им пару.

Коричневый и золотой

Летом стилисты советуют носить золотые украшения на загорелой коже, осенью — надевать их поверх шоколадных свитеров и гольфов. Один из самых актуальных союзов этого сезона — непременно стоит попробовать!

Кирпичный и хаки

Необычно, правда? Как правило, кирпичные оттенки стилизуют с чем-то мягким и нейтральным вроде молочного или белого, а хаки незаслуженно забывают. А это, между прочим, хороший цвет-связка, который действует так же, как беж.

Красный и розовый

Сочетание для смелых. Помнишь, как учила нас Шанель? Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть. Так что если настроение на нуле, это как раз повод разбавить неудачный день мощным цветовым зарядом. А там, глядишь, и цветотерапия сработает.

Бирюзовый и желтый

Fendi совсем недавно представили коллаборацию с Tiffany, и мы уже влюблены. Как ты догадалась, главный герой линейки — свежий бирюзовый, который, кроме Fendi, появился и на подиумах других модных Домов. Осенью-2022 этот мятный оттенок крайне популярен, так почему бы не решиться на эксперименты? Если сочетание с желтым для тебя — слишком, замени его на песочный или светло-коричневый. Получится не хуже.