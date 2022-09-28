Несколько небанальных цветовых комбинаций на осень, которые выглядят эффектно
Хочешь вызвать спор между стилистами, скажи, что бежевый — лучший цвет на осень, отбеги на безопасное расстояние и издалека наблюдай за реакцией. Дело в том, что несколько сезонов подряд монохромные образы в песочных оттенках не носил только ленивый, и из-за переизбытка бежевого на улице одни стали воспринимать его как канон на осень, другие — как самый избитый трюк года. Чтобы выйти из этой ситуации победителями, The Voice Mag предлагает поэкспериментировать с другими эффектными сочетаниями: их просто повторить, а выглядеть ты будешь свежо и необычно.
Не хотим занудствовать (хотя нет, хотим), но о том, что колорблокинг — самый нужный навык последних сезонов, мы говорили уже давно. Ты ведь уже замечала, что похожие образы на двух людях могут выглядеть абсолютно по-разному? Или, к примеру, вещи-аналоги в бюджетных марках могут казаться абсолютным копиями люксовых новинок, но эффект дороговизны в них потерян напрочь. Почему? Из-за цвета: стоит сломать рабочее сочетание оттенков, и все, лоск утрачен.
И что теперь, дорогой образ можно собрать только опустошив банковскую карту? Никак нет: стоит просто запомнить несколько не самых банальных, но очень эффектных сочетаний, которые сами по себе облагораживают аутфит. И, чтобы сразу же потренироваться, давай обсудим осенние комбинации: уверены, вещи и аксессуары подходящих оттенков у тебя уже есть, осталось подобрать им пару.
Коричневый и золотой
Летом стилисты советуют носить золотые украшения на загорелой коже, осенью — надевать их поверх шоколадных свитеров и гольфов. Один из самых актуальных союзов этого сезона — непременно стоит попробовать!
Кирпичный и хаки
Необычно, правда? Как правило, кирпичные оттенки стилизуют с чем-то мягким и нейтральным вроде молочного или белого, а хаки незаслуженно забывают. А это, между прочим, хороший цвет-связка, который действует так же, как беж.
Красный и розовый
Сочетание для смелых. Помнишь, как учила нас Шанель? Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть. Так что если настроение на нуле, это как раз повод разбавить неудачный день мощным цветовым зарядом. А там, глядишь, и цветотерапия сработает.
Бирюзовый и желтый
Fendi совсем недавно представили коллаборацию с Tiffany, и мы уже влюблены. Как ты догадалась, главный герой линейки — свежий бирюзовый, который, кроме Fendi, появился и на подиумах других модных Домов. Осенью-2022 этот мятный оттенок крайне популярен, так почему бы не решиться на эксперименты? Если сочетание с желтым для тебя — слишком, замени его на песочный или светло-коричневый. Получится не хуже.
Индиго и кремовый
База баз, которая из трендов не выходит. Одна из самых классических комбинаций и излюбленный прием Кейт Миддлтон, которой морская тема в одежде очень идет. Кроме тельняшек и джемперов в полоску в этой же расцветке можно носить брюки, тренчи, шарфы и платья — ограничений нет. И вероятности для промаха тоже.