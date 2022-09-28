Детский психиатр из Тарту: „Эстония слишком мала, чтобы потерять еще одного ребенка“

Еще 13 лет назад Анне рассказывала Tartu Postimees о своей мечте создать по соседству, в расположенном в Пеэду бывшем доме писателей, еще один детский лечебный центр. Нашлись даже хорошие люди, которые купили здание для этих целей. С тех пор Анна обивала десятки порогов и привлекла на свою сторону многих местных жителей, но среди ее соседей по-прежнему остаются такие, кто не желает, чтобы их тихую и спокойную жизнь в собственном гнездышке нарушали „эти психованные дети“. В результате открытие столь нужного лечебного дома все время откладывается.

Сегодня во всей Эстонии работает всего 25 детских психиатров, треть из которых — пенсионного возраста. Примерно такое же количество у нас и клинических детских психологов. А нуждающихся в помощи — гораздо больше. В течение вот уже 7 лет лечебный дом Пеплери пытается заполнить этот пробел; в настоящее время он является единственным в своем роде в Эстонии, так как основан на добровольном сотрудничестве, но способен предложить помощь только шести молодым людям одновременно. Для сравнения: в Дании таких лечебных домов насчитывается 700.

Анне считает, что Эстония до сих пор значительно отстает от развитых стран Европы в предоставлении психиатрической помощи детям. „По сути дела, такую помощь оказывают только в больнице, больше нигде этим не занимаются. Есть у нас, правда, закрытые детские учреждения (т. н. KLAT), но, с точки зрения общества, это уже запоздавшая помощь. Открытый, ориентированный на добровольное сотрудничество с ребенком лечебный дом должен появиться в сценарии помощи гораздо раньше, потому что молодые люди попадают к нам не по решению суда, а благодаря чьему-то доброму совету, например по рекомендации школы, больницы или работника по защите детей“, — говорит она.

В лечебном доме Пеплери в Тарту за последние семь лет тридцать детей в возрасте от 12 до 18 лет были спасены и возвращены к жизни. Речь идет не о детях с ограниченными интеллектуальными возможностями, а о тех, кто может представлять опасность для самих себя. „Эстония слишком мала, чтобы потерять еще одного ребенка, который утратил надежду и веру в жизнь“, — говорится на сайте лечебного дома.

Память сохраняет только то, с чем человек способен справиться

Десять из тридцати детей, которым оказали помощь в доме лечения Пеплери, в определенный момент своей жизни в прошлом подверглись сексуальному насилию, но только об одном из этих случаев было известно до того, как дети попали в этот дом. Все эти молодые люди не раз проходили лечение в отделениях детской психиатрии, у некоторых из них столько диагнозов, что не хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать их. „Все эти диагнозы обычно являются следствием чего-то, часто ненадлежащего обращения, но реальные причины вовсе не обязательно вскрываются в больнице: подросток может не вспомнить или не захотеть открыться“, — говорит Анне, добавляя, что память сохраняет только то, с чем психика человека способна справиться.

Травма — это не событие, а рана

„Травма — это не болезнь, а реакция на что-то пережитое. Травма — это не травмирующее событие как таковое, а рана, которая остается после него. Например, ненадлежащее обращение может травмировать меньше, чем то, что ребенку не верят. Переживание может пройти без следа, а вот если, например, мать не верит ребенку, то это непременно оставит свой след. Человек с травматическим опытом как бы „застревает“ в нем. Ему кажется, что у него нет других вариантов, — объясняет Анне и, иллюстрируя свою мысль, говорит: — Нет отдельных травм; травма как снег, налипающий на лыжи, — накапливаясь, последний тонкий слой снега может в конце концов снести лыжника с лыжни“.

Травму можно также сравнить с подкопанным фундаментом: „Когда, в конце концов, под фундаментом образуется достаточно большая дыра — неважно, что тому причиной, например возникшие в результате развода родителей неопределенность и страдания, — рушится весь дом“.

Дети-одуванчики