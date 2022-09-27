Бальзамы не помогут: главная причина, по которой сохнут губы

Осень и зима — период, в который некоторые женщины отказываются от стойких помад и постоянно экспериментируют с разными способами смягчения кожи губ. Одни пробуют ночные питательные маски — магазинные и домашнего приготовления, вторые идут к косметологам за филлерами — „исключительно в целях увлажнения“, — а третьи стараются наконец забыть о всеобщей вредной привычке кусать и облизывать губы.

Конечно, все эти методики хороши и помогают вернуть губам мягкость и комфортные ощущения. Однако в некоторых случаях они не работают. Даже при тройном воздействии!

Увы, как бы ты ни старалась усилить воздействие всех этих методик и вернуть сухие губы к прежней форме, без решения внутренних проблем не обойтись.

Зачастую сухость и шелушение губ связаны не с изменениями времен года, а с недостатком питательных веществ в организме. В одном случае это может говорить о низком количестве витамина А и Е, в другом — о том, что в рационе не хватает Омега-кислот, а в третьем — что у тебя железодефицитная анемия. Как видишь, состояние губ зависит от многих негативных факторов здоровья! К тому же очень распространенных: по статистике анемия встречается у каждой третьей женщине — в разной степени серьезности развития.

Получается, если минимизировать дискомфорт от сухости губ не помогают помады, маски и бальзамы, не лишним будет сдать анализы и посмотреть, нет ли у тебя дефицита питательных веществ.

Конечно, быстро решить проблему такого масштаба не получится. Зато ты начнешь действовать в верном направлении — и со временем сможешь забыть о трещинах, стянутости и невозможности пользоваться губной помадой.