Когда кожа начинает стареть и как за ней ухаживать, чтобы это случилось попозже

С возрастом мы меняемся и учимся принимать себя немного другими. Уход за кожей тоже зависит от самоощущения — можно бороться с возрастными изменениями, а можно просто наблюдать их и ограничиться бережным базовым уходом. Портал BurningHut рассказывает про оба варианта, а также про то, что конкретно происходит с кожей с возрастом.

В каком возрасте начинается старение кожи?

Единой для всех цифры не существует. Она зависит от генов, пола, а также привычек в уходе и образе жизни.

Уровень коллагена, по предположениям учёных, ежегодно падает на 1% уже после 20 лет. А с наступлением менопаузы этот процесс сильно ускоряется. Но у некоторых людей кожа и в 50 выглядит упругой — им достались „хорошие гены“.

Увядание кожи у мужчин и женщин происходит по-разному. Из-за потери коллагена женщины в менопаузе выглядят старше своих ровесников-мужчин. Учёным удалось установить, что в первые пять лет после окончания месячных женская кожа теряет 30% этого белка. Без коллагена лицо словно лишается каркаса и обвисает — у мужчин же такого не происходит.

По каким признакам можно понять, что кожа стареет?

Если просто, то она становится суше и тоньше. Это происходит из-за потери белков кожи, подкожного жира и влаги.

Кожа состоит из трёх слоёв, и каждый из них при старении меняется по-своему.

Поверхностный слой, или эпидермис, с возрастом истончается. Из-за этого кожа может выглядеть как лист пергамента, сквозь который проглядывают сосуды.

Более глубокий слой — дерма — состоит из белков коллагена и эластина. Вместе с веществами межклеточной жидкости они отвечают за упругость кожи и её увлажнение. С годами процент белков снижается, поэтому лицо теряет тонус и становится суше.

В подкожно-жировой клетчатке тоже происходят возрастные изменения: количество жира уменьшается, овал лица „плывёт“ и появляются морщины.

А пигментные пятна на коже, сосудистые сеточки — это тоже признаки старения?