Красота и здоровье
26.09.2022, 19:41

Когда кожа начинает стареть и как за ней ухаживать, чтобы это случилось попозже

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Shutterstock

Гены решают, но их можно немножко обмануть грамотным уходом.

С возрастом мы меняемся и учимся принимать себя немного другими. Уход за кожей тоже зависит от самоощущения — можно бороться с возрастными изменениями, а можно просто наблюдать их и ограничиться бережным базовым уходом. Портал BurningHut рассказывает про оба варианта, а также про то, что конкретно происходит с кожей с возрастом.

В каком возрасте начинается старение кожи?

Единой для всех цифры не существует. Она зависит от генов, пола, а также привычек в уходе и образе жизни.

Уровень коллагена, по предположениям учёных, ежегодно падает на 1% уже после 20 лет. А с наступлением менопаузы этот процесс сильно ускоряется. Но у некоторых людей кожа и в 50 выглядит упругой — им достались „хорошие гены“.

Увядание кожи у мужчин и женщин происходит по-разному. Из-за потери коллагена женщины в менопаузе выглядят старше своих ровесников-мужчин. Учёным удалось установить, что в первые пять лет после окончания месячных женская кожа теряет 30% этого белка. Без коллагена лицо словно лишается каркаса и обвисает — у мужчин же такого не происходит.

По каким признакам можно понять, что кожа стареет?

Если просто, то она становится суше и тоньше. Это происходит из-за потери белков кожи, подкожного жира и влаги.

Кожа состоит из трёх слоёв, и каждый из них при старении меняется по-своему.

Поверхностный слой, или эпидермис, с возрастом истончается. Из-за этого кожа может выглядеть как лист пергамента, сквозь который проглядывают сосуды.

Более глубокий слой — дерма — состоит из белков коллагена и эластина. Вместе с веществами межклеточной жидкости они отвечают за упругость кожи и её увлажнение. С годами процент белков снижается, поэтому лицо теряет тонус и становится суше.

В подкожно-жировой клетчатке тоже происходят возрастные изменения: количество жира уменьшается, овал лица „плывёт“ и появляются морщины.

А пигментные пятна на коже, сосудистые сеточки — это тоже признаки старения?

Да, только они не являются признаками биологического увядания. Естественное старение кожи заранее спланировано генами, и повлиять на это мы не можем. Дерматологи ещё называют его биологическим, или внутренним, старением.

Но есть ещё и внешнее старение — оно напрямую связано с образом жизни и привычками. Лучи солнца, курение и загрязнение кожи могут здорово повлиять на скорость её старения и внешний вид.

Что делать, если хочется сохранить молодость кожи?

Для этого нужно обратить внимание на свои привычки и базовый уход. Вот список привычек, которые могут нехорошо сказаться на качестве кожи:

  • курение,

  • привычка щуриться на солнце,

  • приём алкоголя,

  • недостаток овощей и фруктов в пище,

  • активное употребление сахара,

  • посещение солярия,

  • частое пребывание на солнце без средств защиты,

  • применение жёстких скрабов,

  • отсутствие увлажнения в уходе.

Как ухаживать за лицом до того, как появятся признаки старения?

Здесь всё довольно просто. Базовый уход строится на трёх китах: очищении, увлажнении и защите от солнца.

Очищать лицо нужно мягкими и не раздражающими кожу средствами. Чем кожа чувствительнее — тем нежнее должно быть средство, но это правило применимо для любого типа кожи. Продукт может быть в виде пенки, геля, энзимной пудры или гидрофильного бальзама. Состав важнее формы — в нём должны быть мягкие очищающие вещества. Мягкость продукта обеспечивает множество факторов, но основной и важный — это отсутствие агрессивных моющих веществ под аббревиатурой SLS. Сами по себе они не вредят коже, но они её сушат.

Увлажняющие средства спасают кожу от обезвоживания и сухости. Благодаря им она выглядит упругой, напитанной и приятно блестит. В составе кремов, лосьонов и сывороток ищите увлажняющие компоненты: глицерин, алоэ вера, церамиды, гиалуроновая кислота.

А защищаться от солнца дерматологи советуют ежедневно и даже в пасмурный день. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи действуют на кожу всегда. И если она не защищена, это грозит появлением пигментных пятен и преждевременным старением кожи. Пребывание на солнце без санскрина и походы в солярий — одни из основных причин развития рака кожи. Чтобы уберечь себя от онкологии, используйте средство с SPF 30 и выше. А для защиты от преждевременного старения ищите на этикетках аббревиатуру UPF или UVA + UVB.

А что тогда такое антивозрастной уход?

На самом деле большинство средств из антивозрастных линеек не отличаются от обычной косметики — это то же очищение и увлажнение. Но есть и специальные компоненты, которые действительно способны замедлить старение. Если для вас это важно, проверяйте их наличие в составе.

Компоненты, которые поддерживают качество кожи и придают ей сияние: витамин С и AHA-кислоты

Некоторые линейки антивозрастной косметики включают активные компоненты, которые делают лицо визуально моложе.

Популярным компонентом является витамин С. Он защищает кожу от повреждений ультрафиолетовыми лучами и помогает предотвратить появление морщин. Многие отмечают, что витамин С придаёт коже сияние и выравнивает тон лица, поэтому им пользуется и молодёжь. А учёные проводят исследования, чтобы найти новые возможности, как его можно применить в уходе.

AHA-кислоты помогают убрать пигментацию и обновить эпидермис. Это отшелушивающие ингредиенты, которые мягче скрабов, но работают эффективнее. К ним относятся гликолевая и молочная кислоты.

Если вам нужно нечто большее, чем увлажнение и ровный тон лица — обратитесь к врачу-дерматологу за консультацией. Вам могут предложить инъекции ботокса, рецептурные кремы и омолаживающие процедуры.

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