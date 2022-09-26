Когда кожа начинает стареть и как за ней ухаживать, чтобы это случилось попозже
Гены решают, но их можно немножко обмануть грамотным уходом.
С возрастом мы меняемся и учимся принимать себя немного другими. Уход за кожей тоже зависит от самоощущения — можно бороться с возрастными изменениями, а можно просто наблюдать их и ограничиться бережным базовым уходом. Портал BurningHut рассказывает про оба варианта, а также про то, что конкретно происходит с кожей с возрастом.
В каком возрасте начинается старение кожи?
Единой для всех цифры не существует. Она зависит от генов, пола, а также привычек в уходе и образе жизни.
Уровень коллагена, по предположениям учёных, ежегодно падает на 1% уже после 20 лет. А с наступлением менопаузы этот процесс сильно ускоряется. Но у некоторых людей кожа и в 50 выглядит упругой — им достались „хорошие гены“.
Увядание кожи у мужчин и женщин происходит по-разному. Из-за потери коллагена женщины в менопаузе выглядят старше своих ровесников-мужчин. Учёным удалось установить, что в первые пять лет после окончания месячных женская кожа теряет 30% этого белка. Без коллагена лицо словно лишается каркаса и обвисает — у мужчин же такого не происходит.
По каким признакам можно понять, что кожа стареет?
Если просто, то она становится суше и тоньше. Это происходит из-за потери белков кожи, подкожного жира и влаги.
Кожа состоит из трёх слоёв, и каждый из них при старении меняется по-своему.
Поверхностный слой, или эпидермис, с возрастом истончается. Из-за этого кожа может выглядеть как лист пергамента, сквозь который проглядывают сосуды.
Более глубокий слой — дерма — состоит из белков коллагена и эластина. Вместе с веществами межклеточной жидкости они отвечают за упругость кожи и её увлажнение. С годами процент белков снижается, поэтому лицо теряет тонус и становится суше.
В подкожно-жировой клетчатке тоже происходят возрастные изменения: количество жира уменьшается, овал лица „плывёт“ и появляются морщины.
А пигментные пятна на коже, сосудистые сеточки — это тоже признаки старения?
Да, только они не являются признаками биологического увядания. Естественное старение кожи заранее спланировано генами, и повлиять на это мы не можем. Дерматологи ещё называют его биологическим, или внутренним, старением.
Но есть ещё и внешнее старение — оно напрямую связано с образом жизни и привычками. Лучи солнца, курение и загрязнение кожи могут здорово повлиять на скорость её старения и внешний вид.
Что делать, если хочется сохранить молодость кожи?
Для этого нужно обратить внимание на свои привычки и базовый уход. Вот список привычек, которые могут нехорошо сказаться на качестве кожи:
курение,
привычка щуриться на солнце,
приём алкоголя,
недостаток овощей и фруктов в пище,
активное употребление сахара,
посещение солярия,
частое пребывание на солнце без средств защиты,
применение жёстких скрабов,
отсутствие увлажнения в уходе.
Как ухаживать за лицом до того, как появятся признаки старения?
Здесь всё довольно просто. Базовый уход строится на трёх китах: очищении, увлажнении и защите от солнца.
Очищать лицо нужно мягкими и не раздражающими кожу средствами. Чем кожа чувствительнее — тем нежнее должно быть средство, но это правило применимо для любого типа кожи. Продукт может быть в виде пенки, геля, энзимной пудры или гидрофильного бальзама. Состав важнее формы — в нём должны быть мягкие очищающие вещества. Мягкость продукта обеспечивает множество факторов, но основной и важный — это отсутствие агрессивных моющих веществ под аббревиатурой SLS. Сами по себе они не вредят коже, но они её сушат.
Увлажняющие средства спасают кожу от обезвоживания и сухости. Благодаря им она выглядит упругой, напитанной и приятно блестит. В составе кремов, лосьонов и сывороток ищите увлажняющие компоненты: глицерин, алоэ вера, церамиды, гиалуроновая кислота.
А защищаться от солнца дерматологи советуют ежедневно и даже в пасмурный день. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи действуют на кожу всегда. И если она не защищена, это грозит появлением пигментных пятен и преждевременным старением кожи. Пребывание на солнце без санскрина и походы в солярий — одни из основных причин развития рака кожи. Чтобы уберечь себя от онкологии, используйте средство с SPF 30 и выше. А для защиты от преждевременного старения ищите на этикетках аббревиатуру UPF или UVA + UVB.
А что тогда такое антивозрастной уход?
На самом деле большинство средств из антивозрастных линеек не отличаются от обычной косметики — это то же очищение и увлажнение. Но есть и специальные компоненты, которые действительно способны замедлить старение. Если для вас это важно, проверяйте их наличие в составе.
Компоненты, которые поддерживают качество кожи и придают ей сияние: витамин С и AHA-кислоты
Некоторые линейки антивозрастной косметики включают активные компоненты, которые делают лицо визуально моложе.
Популярным компонентом является витамин С. Он защищает кожу от повреждений ультрафиолетовыми лучами и помогает предотвратить появление морщин. Многие отмечают, что витамин С придаёт коже сияние и выравнивает тон лица, поэтому им пользуется и молодёжь. А учёные проводят исследования, чтобы найти новые возможности, как его можно применить в уходе.
AHA-кислоты помогают убрать пигментацию и обновить эпидермис. Это отшелушивающие ингредиенты, которые мягче скрабов, но работают эффективнее. К ним относятся гликолевая и молочная кислоты.
Если вам нужно нечто большее, чем увлажнение и ровный тон лица — обратитесь к врачу-дерматологу за консультацией. Вам могут предложить инъекции ботокса, рецептурные кремы и омолаживающие процедуры.
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