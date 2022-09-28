ПОДКАСТ | „Если вы оценили риск самоубийства как высокий, не оставляйте человека одного“: почему важно знать основы первой психологической помощи

На курсах первой медицинской помощи мы учим как раз тому, что если вы оценили риск самоубийства как очень высокий - в тех случаях, когда у человека есть намерение, есть план, мы не оставляем человека одного. Не обязательно находиться рядом физически, но оставлять эту информацию в тайне не стоит. Можно прямо сказать: „Меня очень встревожило то, что ты сейчас рассказал. Я оцениваю как опасную для тебя ситуацию“. И дальше нужно уже искать варианты - может быть, есть близкий человек, которого мы можем поставить в известность, или мы можем сами отвезти человека к дежурному врачу-психиатру. Такие врачи есть во всех крупных городах, в которых есть психиатрические клиники - в Таллинне, в Пярну, в Вильянди. В Нарве есть кабинет, где есть дежурный врач.