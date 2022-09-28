ПОДКАСТ | „Если вы оценили риск самоубийства как высокий, не оставляйте человека одного“: почему важно знать основы первой психологической помощи(3)
В гостях у подкаста „По душам“ сегодня клинический психолог Татьяна Ларина, которая сотрудничает с MTÜ Peaasjad. Она расскажет о том, что такое первая психологическая помощь, как вести себя с человеком, который говорит о суициде, и где в Эстонии можно быстро получить психологическую помощь.
В каких случаях может потребоваться первая психологическая помощь? Как понять, что с человеком что-то не так и вам срочно нужно действовать?
Есть определенные маркеры, которые указывают на возможные проблемы психологического здоровья. Помощь может потребоваться тогда, когда ярко выражены симптомы душевного расстройства: например, у человека длительное время большую часть дня подавленное настроение или повышенная тревожность, которая мешает этому человеку. О проблемах также могут говорить проблемы со сном или аппетитом, самоповреждающее поведение, постоянная раздражительность, агрессивность, мысли о самоубийстве.
В целом же проблемы психического здоровья проявляются очень по-разному. Кто-то постоянно тревожится и сильно переживает, у кого-то панические атаки и фобии, сильная тревожность за здоровье. Все эти симптомы могут указывать на расстройство по типу тревожных расстройств. Бывают и расстройства настроения, когда длительное время оно у человека понижено или повышено без причины.
Это наиболее часто встречающиеся проблемы.
Если мы говорим о длительном отсутствии настроения, то скорее всего, речь идет о депрессии. А о чем может свидетельствовать длительно приподнятое настроение без причины?
Чаще всего здесь речь может идти о биполярном расстройстве, но тут я хотела бы предостеречь впечатлительных читателей от поспешных выводов. О психическом расстройстве мы можем говорить тогда, когда это доставляет человеку страдание и как-то негативно сказывается на его жизни, когда близкие замечают, что что-то не так. Просто хорошее настроение - это прекрасно. Но если человек чувствует, что на. фоне этого сверхповышенного без причины настроения он начинает совершать необдуманные поступки или вовлекаться в какие-то проекты, тратить деньги, то стоит поговорить об этом с кем-то, чтобы оценить, насколько это адекватно.
Итак, мы заметили, что с нашим близким что-то не так. Мы предложили ему лично обсудить его проблему и в ходе беседы оказывается, что у человека есть суицидальные мысли. Как правильно вести себя в такой ситуации? Можно ли оставлять человека наедине с собой?
На курсах первой медицинской помощи мы учим как раз тому, что если вы оценили риск самоубийства как очень высокий - в тех случаях, когда у человека есть намерение, есть план, мы не оставляем человека одного. Не обязательно находиться рядом физически, но оставлять эту информацию в тайне не стоит. Можно прямо сказать: „Меня очень встревожило то, что ты сейчас рассказал. Я оцениваю как опасную для тебя ситуацию“. И дальше нужно уже искать варианты - может быть, есть близкий человек, которого мы можем поставить в известность, или мы можем сами отвезти человека к дежурному врачу-психиатру. Такие врачи есть во всех крупных городах, в которых есть психиатрические клиники - в Таллинне, в Пярну, в Вильянди. В Нарве есть кабинет, где есть дежурный врач.
Это стоит сделать в случае, если нет варианта ждать приема специалиста, или даже семейного врача (многие не знают, но если вас беспокоит ваше психологическое состояние, вы можете начать с обращения к семейному врачу, у которого есть компетенции для того, чтобы диагностировать наиболее распространенные психологические проблемы).
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