ПОДКАСТ | „Недолюбили“ в детстве? Почему мы ревнуем и что с этим делать

Начнем с того, что ревность - это чувство, которое может возникнуть не только в отношениях между партнерами, правильно?

Да, ревность бывает абсолютно разной и это в корне неправильно рассматривать ее только в ключе отношений между мужчиной и женщиной. Ревность может быть к работе, к свободному времени или увлечениям. Иногда по степени эмоциональных проявлений ревность иногда можно спутать с завистью. Ревность - это симптом, и в каждом симптоме нужно разбираться отдельно. Но безусловно, это чувство касается многих сфер жизни и смотреть на него так узко - это заблуждение.

В таком случае, необычный вопрос - зачем ревность нам нужна? О чем она говорит?

Вопрос классный. Я люблю клиентов, которые задают подобные вопросы. Если подходить к вопросу с точки зрения бытовой, „кухонной“ психологии, то ответ - для того, чтобы разбудить страсть, внести „перчинку“. Однако это все - лирика.

Если серьезно, то ревность - это „звоночек“ о том, что нам хорошо было бы поработать с самооценкой и уверенностью в себе. Сразу уточню, что у людей бывает разный темперамент, и у кого-то ревность - это именно про добавление „перчинки в отношения“. Говоря бытовым языком, для них это чувство, которое что-то подтверждает, подсвечивает. Однако возвращаясь к психологической точке зрения, ревность указывает на то, что стоит работать с уверенностью в себе. Ревность также можно связать со многим количеством факторов, например - страхом потери.

А откуда ревность берется? Бывают, безусловно, случаи обоснованной ревности, но случается и такое, что сам человек ревнивый - не зависимо от партнера и обстоятельств. Это - особенности характера или следствие каких-то детских травм, например?