ПОДКАСТ | „Недолюбили“ в детстве? Почему мы ревнуем и что с этим делать
Психолог Наталья Ланская рассказывает в подкасте RusDelfi о том, как пережитые в далеком детстве эмоции могут сделать человека ревнивым, и что делать, если это чувство берет над вами верх?
Начнем с того, что ревность - это чувство, которое может возникнуть не только в отношениях между партнерами, правильно?
Да, ревность бывает абсолютно разной и это в корне неправильно рассматривать ее только в ключе отношений между мужчиной и женщиной. Ревность может быть к работе, к свободному времени или увлечениям. Иногда по степени эмоциональных проявлений ревность иногда можно спутать с завистью. Ревность - это симптом, и в каждом симптоме нужно разбираться отдельно. Но безусловно, это чувство касается многих сфер жизни и смотреть на него так узко - это заблуждение.
В таком случае, необычный вопрос - зачем ревность нам нужна? О чем она говорит?
Вопрос классный. Я люблю клиентов, которые задают подобные вопросы. Если подходить к вопросу с точки зрения бытовой, „кухонной“ психологии, то ответ - для того, чтобы разбудить страсть, внести „перчинку“. Однако это все - лирика.
Если серьезно, то ревность - это „звоночек“ о том, что нам хорошо было бы поработать с самооценкой и уверенностью в себе. Сразу уточню, что у людей бывает разный темперамент, и у кого-то ревность - это именно про добавление „перчинки в отношения“. Говоря бытовым языком, для них это чувство, которое что-то подтверждает, подсвечивает. Однако возвращаясь к психологической точке зрения, ревность указывает на то, что стоит работать с уверенностью в себе. Ревность также можно связать со многим количеством факторов, например - страхом потери.
А откуда ревность берется? Бывают, безусловно, случаи обоснованной ревности, но случается и такое, что сам человек ревнивый - не зависимо от партнера и обстоятельств. Это - особенности характера или следствие каких-то детских травм, например?
Как я уже говорила в других подкастах, обратись к психологу, и он тебе скажет, что все твои проблемы идут из детства. По сути - так оно и есть. И в детстве предрасположенности к проявлению такого чувства как ревность, скорее всего, закладываются. На это будет также накладываться темперамент человека, его психологическая организация, насколько он эмоционально устойчив или не устойчив с детства. Для какого-то ребенка тот факт, что младшей сестре или брату родители уделяют повышенное внимание - это нормально, с ним провели беседу, объяснили, что его также любят, он может доверять родителям, они от него не откажутся. Для кого-то же это будет ощущаться совсем по-другому, даже при условии, что ребенку говорить те же самые слова: „все хорошо, мы тебя любим и никогда не бросим тебя“. Безусловно, детство имеет большое влияние.
Все мы когда-то соприкасались с травмой потери, брошенности. У кого-то эта травма отверженного ребенка проявляется в большей степени, у кого-то совсем ее мало. Кого-то дома настолько сильно любят, что ребенка не триггирят такие моменты. При этом ребенок к ним может быть устойчив из-за своей хорошей внутренней психологической организации.
И говоря о травме брошенности важно отметить, что это могут быть какие-то абсолютно неочевидные для взрослых вещи - какие-то бытовые ситуации. Но у ребенка причинно-следственные связи не развиты. Он не может проанализировать, почему мама уделяет внимание новорожденной сестре, он может сделать вывод, что ему сейчас предпочли кого-то другого. Есть риск перетянуть это чувство во взрослую жизнь, если его не проработать.
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