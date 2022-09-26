Гороскоп с 26 сентября по 2 октября 2022: чья жизнь круто поменяется, а кому стоит заняться самоанализом?

Ракам можно попробовать за эту неделю навести порядок в жизни. Ранее эксперты в области биоэнергетики рассказывали, как этого добиться. Это хорошее время для покупок, обмена валюты, поисков новой работы. Даже служебный роман будет отличным способом развлечься и получить удовольствие от жизни. Эта неделя может запомниться Ракам на очень долгий срок, поскольку их жизни в корне изменится, либо же же изменится отношение к происходящему. Полезной будет смена обстановки, поездки, приобретение или получение в дар домашних животных.

Начало недели окажется сложным для непоседливых Близнецов. Чтобы победить усталость и сонливость, вызванные негативным аспектом Меркурия и Юпитера, Близнецам стоит воспользоваться специальными шепотками. Еще вначале недели возможны мелкие предательства со стороны друзей и знакомых. Такие поступки покажут, кто есть кто на самом деле. Представителям данного Воздушного Знака астрологи настоятельно не советую делать то, на что тратить время совершенно не хочется. Так Близнецы сохранят хорошее настроение и продуктивность.

В жизни каждого человека есть множество препятствий, которые мешают нам быть счастливыми. Тельцы смогут в период с 26 сентября по 2 октября эти препятствия обойти стороной, либо вовсе убрать с пути. Для этого придется немного уйти в самоанализ и попробовать посмотреть на свою жизнь со стороны. Очень важно творить больше добра в эти семь дней — звездам это точно понравится. За добрые дела Тельцы получать гораздо больше удачи и счастья, чем обычно. Одно можно сказать про эту неделю точно — она сделает людей этого Знака более целеустремленными.

Овнам для достижения своих самых главных и амбициозных целей на этой неделе нужно почаще прислушиваться к интуиции. Есть практики, которые помогут услышать внутренний голос. С их помощью Овны смогут гораздо чаще принимать правильные решения, а также реже ловить встречный ветер на пути к целям. Это их неделя и их время выходить на сцену, чтобы „управлять представлением“. Если хочется отдохнуть и забыть про неурядицы и борьбу за власть, деньги и авторитет, то у Овнов есть и такая опция. Главное — сделать выбор в начале недели.

Лев

Львам на этой неделе, вероятно, захочется заняться самоанализом, поисками истины. Чтобы стать умнее и мудрее, важно перенимать чужую мудрость, ведь в этом нет ничего зазорного. Наоборот, так Львы смогут сохранить много времени и сил. Например, можно попробовать ознакомиться с индейскими мудростями, чтобы научиться любить себя и жить в гармонии с миром и природой. Неделя окажется весьма щедрой на события, которые оставят после себя массу приятных впечатлений. Это могут быть судьбоносные встречи, появление новых идей, успехи в работе.

Дева

Жизнь Дев может в эти семь дней очень резко поменяться, причем в лучшую сторону. Даже если этого не произойдет сейчас, это может произойти с небольшим запозданием в обозримом будущем. Так или иначе, но всем, кто ждет приятных перемен, стоит следить за приметами на счастье. Также важно четко планировать свои дела и ставить перед собой новые цели. Имея перед глазами детальное видение своего будущего, Девы смогут с гораздо большей вероятностью реализовать все самые дерзкие планы, привнеся в свою жизнь много нового. Это их время и их выход на сцену.

Весы

Если для Весов эта неделя окажется сложной, что не астрологи, кстати, не исключают, то в таком случае представителям данного Знака нужно будет больше отдыхать. Самый лучший способ быстро вернуть себе силы после тяжелого дня — это сменить обстановку. Также очень важно будет правильно спать — например, ложиться пораньше и выбирать правильную позу для сна. Подобные примы и методы помогут пережить бурю первых дней недели. В понедельник лучше занять выжидательную позицию, а ближе к среде начинать проявлять больше активности.

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