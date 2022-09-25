Сутулость и сколиоз — не одно и то же. Всё, что нужно знать об осанке и её коррекции

Что такое осанка?

Человек — единственное млекопитающее, которое проводит свою жизнь, стоя на двух ногах. Когда мы маленькие, нам помогают держаться на своих двух родители, но малышам привычнее какое-то время передвигаться на четвереньках. Ближе к году ребёнку удаётся преодолеть силы физики и уверенно начать ходить. Этот многомесячный процесс для нас — лишь крошечный пересказ эволюции человека, который занял несколько миллионов лет.

Почему человек стал прямоходящим, до сих пор точно неизвестно. Возможно, это позволяет нам экономить энергию или меньше перегреваться на солнце. Факт остаётся фактом: прямохождение — это наша, человеческая фишка.

Ходит, бегает, сидит и спит человек в определённом положении. Это и называется осанкой. Другими словами, это взаимосвязь между частями тела в вертикальном положении и отдельными его частями — головой и шеей, туловищем и конечностями — в спокойном положении и в движении.

Осанка у каждого своя, она зависит от привычек человека. Но в целом нормальное положение тела развивается по одним и тем же законам. В области поясницы и шеи есть изгиб вперёд, или лордоз, в области груди — изгиб назад, или кифоз. Сбоку наша ось тела выглядит S-образно, но небольшие отклонения вписываются в норму.

Из-за работы в офисах многие люди ведут сидячий образ жизни, а он негативно сказывается на осанке и приводит к её нарушениям. Сама по себе плохая осанка — не заболевание, она не влияет на длительность жизни, но сказывается на её качестве.

Головные боли, боли в спине и шее часто связаны с неправильной осанкой и гипертонусом мышц, которые должны быть в покое. Из неочевидных последствий сутулости в статье Harvard Medical School указаны недержание мочи, запор и нарушение пищеварения с изжогой. Согнутая спина давит на брюшную полость и заодно на мочевой пузырь.

Понять, есть ли у вас проблемы с осанкой, можно по семи простым пунктам. Посмотрите это видео, а затем встаньте ровно у стены и оцените себя самостоятельно.

Неправильная осанка — это болезнь?