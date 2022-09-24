Насильно мил не будешь! Эти признаки говорят о том, что ваши чувства к партнеру угасли

Ваши отношения задыхаются, между вами и вашим партнером слишком много напряжения и ссор.

Вы довольно часто спорите, иногда даже из-за пустяков. Атмосфера дома напряженная, можно сказать, утомительная и изнурительная. Вы часто упрекаете и обвиняете своего партнера. Вы даже не чувствуете к нему никакого сочувствия или симпатии.

Если вы пытались улучшить себя, но все равно продолжаете упрекать своего партнера, пришло время подумать о том, что вы действительно чувствуете в своем сердце по отношению к нему или к ней?

Вы чувствуете разочарование

Когда вы находитесь с партнером, вы чувствуете разочарование, отвращение, печаль и гнев. Чем больше вы пытаетесь наладить ваши отношения, тем больше разочарований вы испытываете. Второй момент заключается в том, что чем больше вы верили в отношения в начале, тем большее разочарование и отвращение вы можете испытывать.

Вы слишком быстро раздражаетесь

Когда ваш собеседник разговаривает с вами, ваше единственное желание - чтобы он или она как можно скорее ушли, и вы могли заняться своими делами. Вы видите в нем только недостатки. Вы чувствуете себя хорошо только тогда, когда его нет рядом. Вы предпочитаете проводить гораздо больше времени с друзьями, чем с ним. Или даже побыть в одиночестве. Только не с тем человеком, с которым вы живете. Печальная правда, которая доказывает, что в глубине души вы хотели бы прекратить отношения.

Ваша интимная жизнь изменилась

Самым сложным моментом в сексуальной жизни является то, что несмотря на то, что чувства ушли, сексуальное желание может оставаться, или наоборот, несмотря на чувства, сексуальное желание может пропасть. Это совершенно парадоксально. Но если вы уже испытываете отвращение к своему партнеру, и если ваш партнер стал вам неприятен, то это не имеет ничего общего с любовью. Если во время полового акта в постели вы закрываете глаза и думаете о ком-то другом, это не очень хороший знак.

Вы больше не строите совместных планов