10 000 шагов в день: красивая, но бессмысленная цифра? Исследование показывает, что важнее, чем количество сделанных шагов

В Сиднейском университете был проведен опрос 78 430 человек в возрасте 40-70 лет, в ходе которого сравнивалось количество шагов, которые они делают, их скорость и влияние на здоровье. Исследователи обнаружили, что на каждые 2 000 шагов, которые участники делали в день, риск умереть в молодом возрасте снижался на 8-11%.

Делая всего 3 800 шагов в день, вы уже оказываете большую услугу своему мозгу и снижаете риск развития деменции на 25%. Если проходить более 9800 шагов в день, этот риск снижается на 50%.

Скорость ходьбы также имеет большое значение. Более быстрый темп ходьбы обеспечивает большую общую пользу для здоровья и профилактику сердечных заболеваний и рака. Если относиться к ходьбе больше как к физическим упражнениям и меньше как к ходьбе из одного места в другое, то темп будет быстрее, а польза для здоровья - больше.

„Следствием этого является то, что для улучшения здоровья необходимо не только проходить 10 000 шагов в день, но и ходить быстрее“, - говорит доктор Мэттью Ахмади. Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что ходьба в слегка ускоренном темпе (более пяти километров в час) является наиболее эффективным способом замедлить признаки старения, жить дольше и быть более здоровым. Это может даже продлить вашу жизнь на 16 лет.

Идеал 10 000 шагов стал широко известен в основном благодаря маркетингу этой идеи, а не благодаря научному обоснованию. Изначально идея возникла у японской компании, чтобы помочь продать первый шагомер. Число 10 000 было выбрано потому, что было удобно запомнить круглое число. 10 000 - это хорошая цель для поддержания активности, но если вы ходите меньше этого, не стоит беспокоиться напрямую. Темп тоже имеет значение!