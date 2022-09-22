Узнайте истинный возраст своей кожи: простейший тест с зеркалом, с которым справятся все(1)
Подбираешь уходовые средства, полагаясь исключительно на свой биологический возраст? Проблема в том, что твоя кожа может „чувствовать“ себя гораздо старше. Пройди этот простейший тест, который раскроет всю правду.
Увядание — процесс, увы, неизбежный, однако протекать он тоже может по-разному. В теории морщинки на лице должны появляться в соответствии с биологическим возрастом, однако иногда это происходит преждевременно, пишет The Voice Mag.
Как понять, что что-то пошло не так? Поможет этот простейший тест от французских ученых: с ним ты быстро определишь, какому возрасту на самом деле соответствует твоя кожа.
Посмотри в зеркало и посчитай:
морщины на лбу — 3 балла;
морщины вокруг глаз — 4 балла;
мешки под глазами — 4 балла;
выраженные носогубные складки — 3 балла;
пигментные пятна — 5 баллов;
морщины вокруг губ — 5 баллов;
нечеткий овал лица — 5 баллов.
Когда ты честно оценила состояние своей кожи, прибавь к полученному числу 20 — это и будет истинный возраст твоей кожи. Если результат не совпадет с количеством прожитых лет, это уже повод задуматься.
При нормальной работе иммунная система способна дать отпор стрессам, загрязнениям и воздействию ультрафиолета, и старение происходит в соответствии с биологическими часами. Если же твоя собственная кожа тебя старше, пора изменить образ жизни и привычный уход.