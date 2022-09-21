Как принять решение в состоянии стресса и неопределённости

Больше думайте о цели, а не способах её достижения и всевозможных альтернативах. Определите, что именно вам сейчас нужно в первую очередь: переехать в безопасное место, найти новую работу, обеспечить себя медикаментами и т. д. Это поможет не разрываться между несколькими задачами одновременно, ещё больше погружая себя в панику. Также это поможет избежать ловушки сравнения вариантов, для которых не хватает информации.

Советуйтесь с разными людьми. Неопределённые ситуации по своей природе двусмысленны и двойственны. Обсудите свою ситуацию с людьми, которым вы доверяете. Хорошо, если это будут люди с разными взглядами на происходящее. Это позволяет получить более полную картину. Кроме того, само проговаривание своего плана вслух другому человеку позволит иначе на него взглянуть.

Проверяйте информацию. Не полагайтесь на неподтверждённые данные, критически осмысляйте опыт друзей и родственников.

Не откладывайте принятие решения до появления дополнительной информации, если не знаете, чего ждёте. Желание получить больше данных — это неплохо. Но ожидание и сбор большего количества данных сопряжены с определёнными издержками — отсутствием решения. Особенно если эта информация касается глобальных процессов, на которые вы не можете повлиять. Имеет смысл, к примеру, подождать информацию от своего работодателя о том, сможет ли он платить вам зарплату, если вы переедете. Но желание десять раз проверить имеющиеся данные и отложить принятие решения до более позитивных новостей может быть видом прокрастинации и реакцией на стресс.