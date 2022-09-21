Как принять решение в состоянии стресса и неопределённости(1)
Когда обстоятельства быстро меняются, а информацию трудно проверить, непросто собраться с мыслями. Из-за стресса человек может терять контроль и либо действовать импульсивно, либо „замирать“ и бездействовать. Портал BurningHut разбирался, как стресс влияет на принятие решений и как сделать важный шаг в ситуации неопределённости.
Как стресс влияет на принятие решений
Стресс — это адаптивная функция организма, которая проявляется как острая реакция на необходимость изменений. В условиях стресса у людей часто уменьшаются способности к критическому мышлению и все возможности упрощаются до крайностей „всё или ничего“.
Часть людей в сложной ситуации впадают в ступор, замедляются, боятся принимать любое решение. Они переживают „инерцию принятия решения“: все варианты кажутся плохими. При таком типе реакции на стресс человек может постоянно перепроверять информацию, надеясь, что это поможет сделать выбор. Однако это лишь способ отложить ответственный момент принятия решения.
Другая же часть людей при стрессе, наоборот, будет действовать неосмотрительно, быстро и импульсивно. У них может проявляться противоположная реакция — „когнитивное туннелирование“. Сосредотачиваясь на стоящем перед ними решении, люди могут не замечать важную информацию, нерационально оценивать свои силы и возможности.
Как неопределённость влияет на принятие решений
Принимая решения, связанные с риском, нужно определить желаемые результаты, возможности их реализации и последствия. Например, это может касаться строительства дома в сейсмически активной зоне. Понятно, что есть риск. Но также понятно, что именно может произойти и как можно этого избежать или уменьшить негативные последствия.
Этот подход не работает для ситуаций, характеризующихся неопределённостью. Ведь нельзя ни определить возможные результаты, ни рассчитать вероятность их осуществления. Неопределённость сильно отличается от риска, и модели управления рисками становятся неэффективными. Неопределённость мешает нам понять, что происходит и каковы могут быть последствия.
К тому же неопредлённость сама по себе может быть фактором стресса и порождать у людей страх и панику.
Как принять решение при стрессе и неопредёленности
Постарайтесь максимально успокоиться. Стресс может привести к тому, что миндалина — область мозга, которая регулирует эмоции, — будет работать сверхурочно. Она начнёт препятствовать деятельности префронтальной коры мозга, которая отвечает за критическое мышление. Чтобы избежать крайностей в виде импульсивности и бездействия, нужно попытаться стабилизировать эмоциональное состояние.
Больше думайте о цели, а не способах её достижения и всевозможных альтернативах. Определите, что именно вам сейчас нужно в первую очередь: переехать в безопасное место, найти новую работу, обеспечить себя медикаментами и т. д. Это поможет не разрываться между несколькими задачами одновременно, ещё больше погружая себя в панику. Также это поможет избежать ловушки сравнения вариантов, для которых не хватает информации.
Советуйтесь с разными людьми. Неопределённые ситуации по своей природе двусмысленны и двойственны. Обсудите свою ситуацию с людьми, которым вы доверяете. Хорошо, если это будут люди с разными взглядами на происходящее. Это позволяет получить более полную картину. Кроме того, само проговаривание своего плана вслух другому человеку позволит иначе на него взглянуть.
Проверяйте информацию. Не полагайтесь на неподтверждённые данные, критически осмысляйте опыт друзей и родственников.
Не откладывайте принятие решения до появления дополнительной информации, если не знаете, чего ждёте. Желание получить больше данных — это неплохо. Но ожидание и сбор большего количества данных сопряжены с определёнными издержками — отсутствием решения. Особенно если эта информация касается глобальных процессов, на которые вы не можете повлиять. Имеет смысл, к примеру, подождать информацию от своего работодателя о том, сможет ли он платить вам зарплату, если вы переедете. Но желание десять раз проверить имеющиеся данные и отложить принятие решения до более позитивных новостей может быть видом прокрастинации и реакцией на стресс.
Принимайте обратимые решения. В чрезвычайной ситуации существует риск, что вы примете эмоциональное и непродуманное решение. Продумайте нескольких вариантов, чтобы при получении новой информации вы могли изменить траекторию своего решения.