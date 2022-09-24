Лазерный специалист и акушерка Илона Синская: какие „ошибки молодости“ приходят удалять женщины и возможно ли прекратить рост волос у „мохнатых“ мужчин
Этой осенью на RusDelfi стартовал новый проект „О чем не говорят мужчины“. Не стесняющаяся прямых вопросов ведущая Алина Захарова приглашает на встречи в кафе эстонских женщин-специалистов из сферы здоровья и красоты, которые делятся советами, лайфхаками и интересными историями. Девушки очень талантливы, горят своим делом и определенно знают, о чем говорят. Специально для зрителей RusDelfi лучшие специалисты, без сложных формулировок, с легкой подачей и юмором, расскажут самую интересную информацию, за которую им на приемах клиенты платят большие деньги.
В свежем выпуске „О чем не говорят мужчины“ - косметолог и акушерка Илона Синская. Илона уже 20 лет работает в роддоме и 7 лет в косметологии, как лазерный специалист в клинике красоты Decus. Клиенты доверяют ей процедуры на интимных участках тела, так как Илону, практикующую акушерку, уже давно ничем не удивишь. Про удаление нелепых татуировок, необычные случаи с клиентами, партнерские роды и многое другое смотрите в новом выпуске!
В этом видео:
Может ли в сфере красоты работать человек без медицинского образования?
Популярен ли до сих пор среди женщин образ Барби?
Сколько нужно посещать салон красоты, чтобы поддерживать свою кожу в тонусе?
Опасно ли лазерное воздействие?
Удаление волос на интимных местах: делают ли это мужчины?
Почему мужчины терпят боль хуже женщин?
Смешные случаи: какие татуировки сводят женщины и мужчины?
Что нужно делать уже сейчас, чтобы кожа не обвисла потом?
Правильный домашний уход за кожей соблюдают далеко не все
Партнерские роды - очень популярная тема
Почему женщины в 21 веке идут на роды дома без акушерки?
Кто такая дула при родах?
Как благодарят пациенты?
Отрывки из интервью
Про образование:
Если человек работает с какими-то уходовыми процедурами, то он может не иметь медицинского образования. Но если ты немножко глубже смотришь, то конечно образование нужно. Тем более лазер - он не так прост, как может показаться. Поэтому необходимо знать физиологию человека, анатомию, строение кожи.
Про эпиляцию у волосатых мужчин:
Был у меня один клиент. Очень много волосяного покрова было, брила я его перед процедурой часа полтора. После бритья на полу были как будто комки шерсти, как после стрижки волосатой шерстяной собаки. Ну и в итоге нам удалось добиться периода, когда волосы перестали расти. Но никогда не верьте, если вам обещают пожизненное избавление от волос. Эту процедуру надо будет обновлять раз в год, раз в полгода, раз в два года - это уже кому как.
Про необычное обезболевающее у одной клиентки:
Пришла ко мне девушка молодая на процедуру, смотрю у нее бутылка вина. Бывает, что клиенты меня поздравляют с какими-то праздниками - думаю, мало ли. Потом смотрю, что бутылка наполовину выпита. И начинаю вступать в диалог и понимаю, что это обезболивающее, которое необходимо принимать непосредственно во время процедуры. Причем она сама медик и на опыте поняла, что ни одна из таблеток обезболивающих на нее никак не действует, а вот вино - самое то. Так что вот представьте, ты сидишь на процедуре самой интимной зоны бикини и еще и пьешь вино прямо из бутылки.
Про чувствительность к боли у мужчин:
У нас широкий спектр услуг: от удаления татуировок до лечения ногтевого грибка. И я предупреждаю всех заранее, что, например, процедура удаления ногтевого грибка - неприятная. Женщины - настолько терпеливые - без проблем. А был мужчина, которому сделали буквально два лазерных удара, а он вскочил и выбежал из кабинета.
Про удаление татуировок:
"Ошибка молодости“ - самая частая причина для удаления татуировок. Женщины очень часто удаляют, например, в татуировке „Саша + Таня“ имя Саша, чтобы потом набить туда, например - „Андрей“. Видимо, жизнь ничему не учит.
Про партнерские роды:
Тащить мужчину вообще не стоит, я вижу, как они отстранены от этого процесса. А есть, наоборот, те, которые, настолько помогают в плане эмоциональном. Конечно, женщина может и ругнуться и на нас, и на мужа, потому что в родах человек меняется из-за боли. Но потом она уже снова добрый и спокойный человек.