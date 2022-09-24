Лазерный специалист и акушерка Илона Синская: какие „ошибки молодости“ приходят удалять женщины и возможно ли прекратить рост волос у „мохнатых“ мужчин

В этом видео:

Может ли в сфере красоты работать человек без медицинского образования?

Популярен ли до сих пор среди женщин образ Барби?

Сколько нужно посещать салон красоты, чтобы поддерживать свою кожу в тонусе?

Опасно ли лазерное воздействие?

Удаление волос на интимных местах: делают ли это мужчины?

Почему мужчины терпят боль хуже женщин?

Смешные случаи: какие татуировки сводят женщины и мужчины?

Что нужно делать уже сейчас, чтобы кожа не обвисла потом?

Правильный домашний уход за кожей соблюдают далеко не все

Партнерские роды - очень популярная тема

Почему женщины в 21 веке идут на роды дома без акушерки?

Кто такая дула при родах?

Как благодарят пациенты?

Отрывки из интервью

Про образование:

Если человек работает с какими-то уходовыми процедурами, то он может не иметь медицинского образования. Но если ты немножко глубже смотришь, то конечно образование нужно. Тем более лазер - он не так прост, как может показаться. Поэтому необходимо знать физиологию человека, анатомию, строение кожи.

Про эпиляцию у волосатых мужчин:

Был у меня один клиент. Очень много волосяного покрова было, брила я его перед процедурой часа полтора. После бритья на полу были как будто комки шерсти, как после стрижки волосатой шерстяной собаки. Ну и в итоге нам удалось добиться периода, когда волосы перестали расти. Но никогда не верьте, если вам обещают пожизненное избавление от волос. Эту процедуру надо будет обновлять раз в год, раз в полгода, раз в два года - это уже кому как.

Про необычное обезболевающее у одной клиентки: