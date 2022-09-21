Ценный совет: как составлять здоровое меню для всей семьи

Хотя нам необходима пища из всех основных групп пищевых продуктов, при составлении недельного меню Питси рекомендует начинать с нижней части пирамиды, где находятся продукты из зерновых культур, картофель, фрукты, овощи и ягоды. „Эти продукты должны составлять бóльшую часть рациона в количественном соотношении. К сожалению, результаты исследований показывают, что на столе среднестатистического жителя Эстонии этих продуктов намного меньше, чем необходимо. Это означает, что люди могут недополучать множество важных минеральных веществ, витаминов и клетчатки. Во избежание этого следует отдельно следить за тем, чтобы количество этих продуктов на столе было достаточным“, – рассказала эксперт.

Она уточнила, что в пирамиде питания указано необходимое человеку недельное количество пищи. Суточная потребность человека в энергии составляет 2 000 килокалорий. „В таком количестве энергии нуждаются среднестатистическая взрослая женщина, малоактивный и худой мужчина или мужчина старшего возраста, а также дети возрастом примерно 10–12 лет. Подросткам, крупным мужчинам и людям, которые выполняют много физической работы или много тренируются, требуется большее количество энергии, и поэтому в случае них количество пищи должно быть увеличено во всех группах пищевых продуктов пропорционально. Дошкольники, младшеклассники и пожилые люди, как правило, нуждаются в меньшем количестве энергии, и поэтому в случае них количество пищи должно быть уменьшено во всех группах пищевых продуктов. Разумеется, конкретная потребность детей в энергии зависит от их возраста, но именно в случае растущего организма особенно важно, чтобы с разнообразной пищей в организм поступали все необходимые ему вещества“, – рассказала Питси.

По словам эксперта, при составлении меню следует пользоваться пирамидой питания, в которой указаны рекомендуемые пропорции недельного количества пищи по группам пищевых продуктов. „Пирамида питания содержит пять основных групп пищевых продуктов: фрукты, овощи и ягоды, картофель и продукты из зерновых культур, молоко и молочные продукты, добавляемые пищевые жиры, орехи, семена и масличные плоды, а также рыба, мясо и яйца. При самостоятельном приготовлении пищи дома можно лучше следить за тем, чтобы в организм поступали все необходимые ему вещества“, – рассказала Питси.

Пирамида питания – это гибкая инструкция по питанию, которая позволяет человеку выбирать из каждой группы пищевых продуктов именно те продукты, которые ему нравятся. „Например, если на пирамиде изображена брокколи, но человек не любит брокколи, ему не обязательно ее есть, так как он может выбрать какой-нибудь другой овощ, который больше приходится ему по вкусу. Важно, чтобы замена была выбрана из той же группы пищевых продуктов, и чтобы человек не ел все время один и тот же продукт из одной группы. Тогда в организм будут поступать необходимые питательные вещества, а ненужные вещества будут попадать в него в меньшем количестве“, – сказала Питси.

Так называемые натуральные сахара можно употреблять в пищу, но сладости следует есть в ограниченном количестве

Однако большинству людей следует сократить количество употребляемых в пищу мясных продуктов, булок, сладостей и сухих закусок. „На вершине пирамиды изображены сладости и различные соленые или сладкие сухие закуски, но их не обязательно есть – они находятся там для того, чтобы показать, какое количество нельзя превышать, – объяснила Питси.