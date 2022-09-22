Как и чем правильно заесть стресс: простые четыре элемента и мягкая сила
Рост цен, страх войны, накаленная атмосфера в обществе, проблемы на работе или в семье — на все это часто есть один ответ: съесть что-нибудь вкусное.
Сама по себе привычка заедать стресс нормальна. Процесс приема пищи успокаивает. Проблема в том, что „вкусное“ — это обычно фастфуд, печенье, конфеты, пирожные, чипсы, шоколадные батончики и другие ультрапереработанные продукты, содержащие много сахара и трансжиров, которые ведут к метаболическими нарушениями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Неизбежная плата за психологический комфорт? Нет, на самом деле такого же эффекта можно добиться и от более здоровых продуктов. Нужно лишь знать четыре элемента, которые придают еде антистрессовые свойства: текстура, вкус, температура и аппетитность. И сделать ее более привлекательной с помощью магии под названием „наджинг“.