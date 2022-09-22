Как и чем правильно заесть стресс: простые четыре элемента и мягкая сила

Сама по себе привычка заедать стресс нормальна. Процесс приема пищи успокаивает. Проблема в том, что „вкусное“ — это обычно фастфуд, печенье, конфеты, пирожные, чипсы, шоколадные батончики и другие ультрапереработанные продукты, содержащие много сахара и трансжиров, которые ведут к метаболическими нарушениями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Неизбежная плата за психологический комфорт? Нет, на самом деле такого же эффекта можно добиться и от более здоровых продуктов. Нужно лишь знать четыре элемента, которые придают еде антистрессовые свойства: текстура, вкус, температура и аппетитность. И сделать ее более привлекательной с помощью магии под названием „наджинг“.

Вкус: сладкое вместо сладостей

Самый популярный выбор при стрессе — сладкое. Причина во вкусе: выделяющиеся при стрессе гормоны глюкокортикоиды активируют те же рецепторы, которые отвечают за восприятие сахара. Поэтому в стрессовой ситуации сладкое кажется нам вкуснее и рука тянется к куску торта. Дальше в дело вступает биохимия. Эффект напоминает наркотический „приход“. Разница в том, что содержащийся в торте сахар вызывает эйфорию не напрямую, а стимулируя выброс эндогенных опиоидов — „гормонов удовольствия“, которые вырабатывает наш собственный организм. А где наркотический эффект, там и привыкание. Из-за постоянной стимуляции рецепторы в клетках мозга становятся все менее чувствительными к „гормонам удовольствия“. Для достижения такого же эффекта требуется все большая доза — кусок торта превращается в два, потом — в три. Последствия очевидны.