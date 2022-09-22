Шок после свидания: женщина решила отказать мужчине, но даже после этого он проявил себя необычно

После вежливого отказа и объяснения, почему, по мнению женщины, между ними не возникла искра, мужчина в ответ предоставил ей счет - „вот номер моего банковского счета, пожалуйста, положи на него 29 долларов, это ровно половина счета за наш ужин“.

Фиона была шокирована и решила поделиться скриншотом разговора на своем TikTok. Вместо сочувствия, на которое она надеялась, она, пожалуй, снова была шокирована - и мужчины, и женщины согласились и выразили свое мнение, что ее спутник поступил правильно и смело!

„Если бы между вами не было романтической искры, было бы правильно с твоей стороны предложить оплатить свою долю в конце свидания!“ и „О, этот мужчина очень смелый. Вдохновляет. Это правильно!“ - это лишь несколько предложений, которые удивили Фиону.

Выскажитесь в комментариях - правильно ли поступил мужчина? Нужно ли так вести себя после неудачного свидания?

Источник: The Sun