Ссора из-за стирки?! Женщину удивило поведение мужа в отношении домашних дел

Мать двоих детей решила поделиться на портале Mumsnet своим недовольством, связанным с поведением мужа, который предпочитает стирать только свою одежду и отказывается прикасаться к одежде других членов семьи.

Женщина признает, что сначала мужчина купил две отдельные корзины для белья, чтобы положить свою одежду в одну, а одежду других членов семьи - в другую.

„Он стирает исключительно свою одежду каждое воскресенье вечером, но больше ничего“, - говорит она, описывая, как он оставляет нетронутыми все полотенца и детскую одежду в корзине для белья.

„Я просила его стирать больше, и он даже согласился на некоторое время, но только на неделю. Теперь он вернулся к тому, чтобы стирать только свои вещи“.

Женщина также вспоминает случай, когда мужчина суетился в комнате для стирки, сортируя свое грязное белье, совершенно не обращая внимания на ее вещи, которые тоже нужно было постирать. Когда она указала ему на это, он был обеспокоен и только ворчал в ответ.

„Конечно, он готовит ужин и помогает с детьми, но это разделение белья действительно сбивает меня с толку, и я больше ничего не могу сказать“.

Затем она спросила других пользователей Mumsnet, считают ли они, что супруг ведет себя неразумно, и другие мамы были единодушны: „Надеюсь, вы сказали ему, насколько мелочна и нелепа его система“.

Еще одна пользовательница добавила: „Это он странный, а не ты!“.

источник: The Sun