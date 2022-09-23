Опытный читатель делится советом: не приглашайте кого-то на свидание, если потом собираетесь придумать что-то странное

„В те времена, когда я еще искал спутницу жизни, было вежливым жестом оплатить счет человеку, который пригласил тебя на встречу и выбрал место. Я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми людьми 15 лет спустя, хотя это не переросло в дружбу. Счет оплачивал я как приглашающая сторона (или, если компаньон настаивал, наполовину) или собеседник, если пригласителем была вторая сторона (и, если эта сторона была действительно очень приятной и не отказывалась разделить счет, то тогда тоже пополам).