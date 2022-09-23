Опытный читатель делится советом: не приглашайте кого-то на свидание, если потом собираетесь придумать что-то странное
Недавно мы публиковали статью о женщине, которую неприятно удивил мужчина после свидания - во-первых, встреча прошла не очень хорошо, а во-вторых, мужчина прислал сообщение, в котором попросил ее оплатить половину его счета. Комментаторы охотно высказывали свое мнение.
„В те времена, когда я еще искал спутницу жизни, было вежливым жестом оплатить счет человеку, который пригласил тебя на встречу и выбрал место. Я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми людьми 15 лет спустя, хотя это не переросло в дружбу. Счет оплачивал я как приглашающая сторона (или, если компаньон настаивал, наполовину) или собеседник, если пригласителем была вторая сторона (и, если эта сторона была действительно очень приятной и не отказывалась разделить счет, то тогда тоже пополам).
Конечно, сейчас такие времена, когда деньги не должны разбрасываться просто так, но если вы не готовы оплатить стоимость свидания, не приглашайте человека на свидание и не просите потом деньги назад (это странно, но, может быть, нормально для молодых людей?). Странные люди“.