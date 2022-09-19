День осеннего равноденствия и полнолуние в знаке Девы. Гороскоп на конец сентября от RusDelfi
Дни равноденствия отмечаются во всех уголках мира - это особые сакральные дни, пишет ведический астролог Ирина Варнес. В Японии это вообще официальный праздник, он связан с буддийским праздником почитания предков. Праздник происходит от древнего обычая посещать храмы и благодарить богов за урожай.
У кельтов это знаменитый Мабон, праздник урожая. Говорят немецкий „Октоберфест“ имеет привязку к этому древнему празднику. В Мексике мастера соорудили Пирамиду Пернатого змея (Кукулькан) так, что в этот магический день там можно увидеть тень дракона.
Славяне гуляли неделю до и неделю после равноденствия, праздновали праздник Лады, Богини плодородия и покровительницы свадеб. Индусы по сей день отмечают Наваратри - радостные 9 ночей, посвященные 9 разным богиням с музыкой, танцами и весельем.
Ну и конечно, в этот день смотрят на грозди рябины: если рябины в гроздях много, значит зима будет суровой. Сорванная и принесенная в дом рябина в этот день служит защитой для семьи от всех напастей.
Теперь я хочу выделить несколько важных дней.
19 Сентября - Солнце, Венера и Меркурий находятся на очень близком расстоянии, не лучший день для переговоров и заключения сделок. Все, что в этот день не получилось, следует сделать еще раз, результат будет другим. Хорошо также доделывать дела, которые раньше не были завершены.
22 Сентября - Кажется, что желаемое так близко, но может произойти задержка, может возникнуть сильное желание отстраниться и побыть наедине с собой.
23 Сентября - День осеннего равноденствия. День силы. Хотя традиционно в этот день не советуют начинать ничего нового, но астрологически в этом году это хороший день для начала новых проектов, для общения. Появится желание увидеть себя в новом амплуа, творческий потенциал выйдет на первое место.
26 Сентября - Мягкая и не напряженная энергетика, внутреннее осознание, что все на своих местах.
27 Сентября - Могут быть импульсивные действия, без заботы о последствиях. Направьте ментальную энергию на структурирование мыслей, или обустройте пространство, пусть даже это будет маленькая перестановка на вашем рабочем столе.
29 Сентября - Возможна излишняя придирчивость, раздражительность
30 сентября - Эмоционально тяжелый день, можно вспомнить или узнать что-то важное, день когда открываются врата в подсознание. Яркие сны, видение символов, необъяснимые совпадения. Обращайте внимания на события и детали, особенно вечером. В целом, день хорош для путешествий, для покупок, для повседневных дел.