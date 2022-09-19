День осеннего равноденствия и полнолуние в знаке Девы. Гороскоп на конец сентября от RusDelfi

19 Сентября - Солнце, Венера и Меркурий находятся на очень близком расстоянии, не лучший день для переговоров и заключения сделок. Все, что в этот день не получилось, следует сделать еще раз, результат будет другим. Хорошо также доделывать дела, которые раньше не были завершены.

22 Сентября - Кажется, что желаемое так близко, но может произойти задержка, может возникнуть сильное желание отстраниться и побыть наедине с собой.

23 Сентября - День осеннего равноденствия. День силы. Хотя традиционно в этот день не советуют начинать ничего нового, но астрологически в этом году это хороший день для начала новых проектов, для общения. Появится желание увидеть себя в новом амплуа, творческий потенциал выйдет на первое место.

26 Сентября - Мягкая и не напряженная энергетика, внутреннее осознание, что все на своих местах.

27 Сентября - Могут быть импульсивные действия, без заботы о последствиях. Направьте ментальную энергию на структурирование мыслей, или обустройте пространство, пусть даже это будет маленькая перестановка на вашем рабочем столе.

29 Сентября - Возможна излишняя придирчивость, раздражительность