Гороскоп с 19 по 25 сентября 2022: кому нужен отдых, а кого ждет признание на работе?

Ракам в период с 19 по 25 сентября астрологи настоятельно советуют отпустить прошлое и начать жить заново. Особенно важно это для тех, кто недавно пережил расставание, либо был уволен с работы, а также допустил какую-то серьезную ошибку. Судьба может пощадить таких Раков, если они сами пощадят себя, начав воспринимать неудачи как повод стать лучше и мудрее. Многие люди этого Знака встретятся с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих, но это будет временным явлением. Не нужно давать ответную схожу реакцию, если не хочется начинать войну.

Всем Близнецам без исключения нужен будет умственный отдых. Это касается даже тех, кто интеллектуально не работает. Все дело в том, что Близнецам нужно перезагрузить сознание, ведь впереди нас всех ждут очень важные астрологические события. Некоторые из них произойдут уже на этой неделе — например, временное возвращение Меркурия в Деву. Этот переход, несмотря на ретроградность планеты. Поможет Близнецы выйти за пределы возможного, повысить эффективность, достичь каких-то локальных целей практически без затрат времени и сил.

У Тельцов неделя может начаться с не самого простого дня. Семь аффирмаций помогут сделать удачным даже самый тяжелый день, поэтому их стоит взять на вооружение уже сейчас. К концу недели ситуация стабилизируется. Всё придет в норму, так что негатив сойдет на нет. На Тельцов может оказываться сильное давление со стороны родственников и второй половинки, но они справятся с этим, если не будут реагировать на каждое слово агрессией. Это отличное время для усиления информационной защиты — смены паролей, проверки устройств на вирусы.

Овном в начале недели может покинуть положительный эмоциональный заряд, что неминуемо приведет к потере энтузиазма в работе и делах. Чтобы этого не случилось, важно помнить об источниках удовольствий и почаще читать мотивирующие цитаты. В сложных ситуациях по работе и в бизнесе Овнам необходимо будет сохранять хладнокровие и пытаться решать все проблемы максимально быстро, без промедления. Астрологи рекомендуют людям этого Знака сохранять невозмутимость в любых ситуациях, которые могут вывести их из себя. Холодный рассудок поможет преуспеть в любви и работе.

Лев

У Львов неделя будет относительно позитивной, ведь плохих дней, как и у других Знаков Зодиака, на ней не намечается. Тем не менее, неприятности возможны — особенно в начале недели. Магические правила на каждый день помогут избежать проблем. Вместе с ними стоит уделить внимание отдыху. Переработки могут привести к сильной усталости и даже эмоциональному выгоранию. Что касается знакомств с другими людьми, то тут важно уповать на интуицию и помнить, что первое впечатление будет самым правильным. Нужно будет опираться в дальнейшем именно на него.

Дева

Девам на этой неделе может показаться, что они сошли с выбранного пути и несутся в пропасть. Это не может быть совсем так, но если не избавиться от подобной мысли, то она превратится в реальность. Если хочется найти новые цели и жизненный фарватер, то можно воспользоваться медитацией во время ходьбы. Она поможет людям данного Знака стать успешнее, увереннее в себе. Астрологи советуют Девам всё делать без спешки, а также помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. В финансовой сфере с 19 по 25 сентября ничего не случается просто так. У всего будут свои причины и последствия.

Весы

Весам ночные светила помогут избавиться от вирусов сознания и вредоносных установок, чтобы сделать их жизнь лучше. Скорее всего, эти люди окажутся в эпицентре событий. От их решений будет зависеть очень многое, причем не только для них самих, но и для их семьи в целом. Это то самое время, когда придется думать не только за себя. В общении с людьми Весам понадобится больше искренности. Люди будут тянуться к Весам, если те постараются честно и открыто говорить о своих чувствах. Так они победят тревогу, уныние и выйдут на тропу побед в финансовой и любовных сферах.

Скорпион