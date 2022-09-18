Какие вопросы задать ребёнку вместо скучного „Как дела в школе?“

Какое лучшее событие сегодня случилось в школе? А худшее?

Расскажи, что сегодня заставило тебя рассмеяться.

С кем бы ты хотел сидеть в классе? А с кем бы не хотел? Почему?

Где в школе холоднее всего?

Какое самое странное слово тебе довелось сегодня услышать?

Если бы я встретила сегодня твою классную руководительницу, что бы она мне о тебе рассказала?

Как ты помог кому-то сегодня?

Как кто-то помог сегодня тебе?

Что нового ты сегодня узнал?

Какой момент был сегодня самым счастливым?

Когда тебе было скучно сегодня?

Если бы в класс прилетел космический корабль и пришельцы спросили тебя, кого забрать с собой, чьё имя ты бы назвал?

С кем из незнакомых детей тебе хотелось бы поиграть?

Расскажи что-то хорошее из того, что произошло сегодня.