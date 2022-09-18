Я – мама
18.09.2022, 15:50

Какие вопросы задать ребёнку вместо скучного „Как дела в школе?“

 (4)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Shutterstock

Дети не всегда рассказывают о школьной жизни в подробностях. Чтобы узнать как можно больше, придётся проявить фантазию, как сделала мама одной первоклассницы, пишет Лайфхакер.

Когда на вопрос „Как дела в школе?“ от дочери-первоклассницы женщина получила стандартный ответ „Нормально“, она задумалась: что, если дело не в равнодушии к маме? Она задаёт скучный вопрос, на что получает скучный ответ. Тогда вместе со своей подругой мама составила список вопросов, отвечая на которые дети увлечённо и в мельчайших подробностях стали рассказывать родителям о школьной жизни, новых знаниях и личных переживаниях.

Список оказался таким:

  1. Какое лучшее событие сегодня случилось в школе? А худшее?

  2. Расскажи, что сегодня заставило тебя рассмеяться.

  3. С кем бы ты хотел сидеть в классе? А с кем бы не хотел? Почему?

  4. Где в школе холоднее всего?

  5. Какое самое странное слово тебе довелось сегодня услышать?

  6. Если бы я встретила сегодня твою классную руководительницу, что бы она мне о тебе рассказала?

  7. Как ты помог кому-то сегодня?

  8. Как кто-то помог сегодня тебе?

  9. Что нового ты сегодня узнал?

  10. Какой момент был сегодня самым счастливым?

  11. Когда тебе было скучно сегодня?

  12. Если бы в класс прилетел космический корабль и пришельцы спросили тебя, кого забрать с собой, чьё имя ты бы назвал?

  13. С кем из незнакомых детей тебе хотелось бы поиграть?

  14. Расскажи что-то хорошее из того, что произошло сегодня.

  15. Какое слово сегодня учительница произносила чаще всего?

Это далеко не все вопросы, которыми можно расшевелить и заинтересовать ребёнка. У каждого список может быть своим, главное — живой интерес и немного фантазии. Полный версию списка можно найти здесь.

А что вы спрашиваете у своего ребенка-школьника? Поделитесь с нами в комментариях!

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