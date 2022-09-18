Какие вопросы задать ребёнку вместо скучного „Как дела в школе?“(4)
Дети не всегда рассказывают о школьной жизни в подробностях. Чтобы узнать как можно больше, придётся проявить фантазию, как сделала мама одной первоклассницы, пишет Лайфхакер.
Когда на вопрос „Как дела в школе?“ от дочери-первоклассницы женщина получила стандартный ответ „Нормально“, она задумалась: что, если дело не в равнодушии к маме? Она задаёт скучный вопрос, на что получает скучный ответ. Тогда вместе со своей подругой мама составила список вопросов, отвечая на которые дети увлечённо и в мельчайших подробностях стали рассказывать родителям о школьной жизни, новых знаниях и личных переживаниях.
Список оказался таким:
Какое лучшее событие сегодня случилось в школе? А худшее?
Расскажи, что сегодня заставило тебя рассмеяться.
С кем бы ты хотел сидеть в классе? А с кем бы не хотел? Почему?
Где в школе холоднее всего?
Какое самое странное слово тебе довелось сегодня услышать?
Если бы я встретила сегодня твою классную руководительницу, что бы она мне о тебе рассказала?
Как ты помог кому-то сегодня?
Как кто-то помог сегодня тебе?
Что нового ты сегодня узнал?
Какой момент был сегодня самым счастливым?
Когда тебе было скучно сегодня?
Если бы в класс прилетел космический корабль и пришельцы спросили тебя, кого забрать с собой, чьё имя ты бы назвал?
С кем из незнакомых детей тебе хотелось бы поиграть?
Расскажи что-то хорошее из того, что произошло сегодня.
Какое слово сегодня учительница произносила чаще всего?
Это далеко не все вопросы, которыми можно расшевелить и заинтересовать ребёнка. У каждого список может быть своим, главное — живой интерес и немного фантазии. Полный версию списка можно найти здесь.
А что вы спрашиваете у своего ребенка-школьника? Поделитесь с нами в комментариях!