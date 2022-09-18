Несколько гениальных лайфхаков по осеннему уходу за волосами: ты должна знать эти секреты

Осенью наши волосы начинают больше сечься, ломаться и электризоваться из-за причуд погоды. Поэтому в непростой сезон ветров и низких температур они нуждаются в максимально трепетном уходе и заботе. Запоминай эти 4 лайфхака, которые помогут сохранить локоны в идеальном состоянии, несмотря на суровые испытания.

Особенности мытья

Осенью наши локоны становятся более сухими. Поэтому если летом ты пользовалась шампунями для жирных волос, переходи на средства для нормальных, а за сухими локонами ухаживай продуктами для интенсивного увлажнения и питания. Использование бальзама и масок должно стать обязательным: осенью они служат дополнительной защитой для наших локонов. Кстати, горячей водой осенью голову лучше не мыть: лучше пусть это будет теплая или прохладная струя.

Никаких горячих укладок

Воздействуя на волосы высокими температурами, ты только еще больше их травмируешь. Поэтому от утюжков и плоек лучше полностью отказаться, либо использовать их исключительно с мощной термозащитой. Сушка волос без фена осенью займет целую вечность, поэтому тут иди на компромисс: укладывайся на минимальной мощности и расстоянии не меньше 15 сантиметров от волос. Кстати, осенью локоны нужно мыть не менее, чем за час до выхода из дома: после сушки они должны полностью остыть, чтобы не получить стресс от резкого перепада температур.

Делай массаж

Осенью кожа головы особенно нуждается в массаже. Все дело в низких температурах и постоянной носке шапок: все это замедляет кровоснабжение, из-за чего корни получают недостаточное питание. Поэтому на период холодов массаж щеткой или руками должен стать неотъемлемой частью твоей бьюти-рутины.

Без шапки никуда

Боишься испортить прическу под шапкой? Знай, что отказываясь от головного убора в период холодов, ты наносишь куда больший вред своим волосам, чем если бы они просто немного прижались и наэлектризовались. Из-за переохлаждения волосы могут стать тусклыми и безжизненными и начать сыпаться. Однако важно носить шапки только из натуральных материалов: синтетические аксессуары могут создать парниковый эффект и принести еще больший урон твоим локонам.