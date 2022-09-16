Золотые правила выбора вина

Умная хозяйка уже записала, что 16-19 сентября в магазинах Maxima проходят дни вина! А если уж отправляться на дни вина, то среди широкого выбора закусок Maxima Meistrite Kvaliteet также можно найти все необходимое для богатого праздничного стола, и все это по доступной цене. Организация вечеринки не составит никакого труда!

В рамках дней вина следует учитывать, что чем больше магазин, тем больше выбор.

Отнеситесь проще!

Начните с самого простого – сформулируйте свои мысли, какую еду и закуски вы хотите предложить, и исходя из этого подбирайте вино. Тогда вино не будет, так сказать, главным героем мероприятия.

Не стоит слишком беспокоиться о том, что некоторые закуски не подойдут к вину. Лучше выбрать еду, которая нравится, и вино, которое нравится – тогда успех гарантирован.

Действуйте наверняка – выбирайте среди как красного, так и белого вина. Так каждый гость сможет решить для себя, что он хотел бы выпить.

Вина Нового и Старого света – для кого и для чего?

Наиболее распространенными сортами винограда, используемыми для изготовления более легких вин, являются Совиньон Блан, Мерло, Шенен Блан.



Более тяжелые, полные и крепкие вина больше подойдут в роли солидного компаньона во время беседы у камина. Сорта винограда для более полных вин – Шардоне, Шираз.

Вина Старого света стоит предлагать более осведомленной компании потребителей вина, в этом случае предпочтение можно отдать итальянским или французским винам. Они в основном более красочные, имеют больше яркости и характера. А еще они дороже.

Игристое вино – не только для начала вечеринки

У нас принято считать игристое вино напитке для начала вечеринки или праздничного мероприятия.

Игристые вина также бывают белыми и красными, сухими и сладкими. Игристые вина в основном делятся на две группы по способу производства: традиционные игристые вина, изготовленные методом шампанского, и вина, изготовленные методом шарма.