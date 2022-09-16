Золотые правила выбора вина
При планировании большой вечеринки, в голове всегда возникает множество мыслей – стоит ли для начала выбрать вино, а потом подумать, какие закуски к нему подойдут? Или совсем наоборот? А какое хорошее вино подойдет вообще ко всему? Красное или белое? Или вообще розовое? Позволяет ли мой бюджет все это?
Умная хозяйка уже записала, что 16-19 сентября в магазинах Maxima проходят дни вина! А если уж отправляться на дни вина, то среди широкого выбора закусок Maxima Meistrite Kvaliteet также можно найти все необходимое для богатого праздничного стола, и все это по доступной цене. Организация вечеринки не составит никакого труда!
В рамках дней вина следует учитывать, что чем больше магазин, тем больше выбор.
Отнеситесь проще!
Начните с самого простого – сформулируйте свои мысли, какую еду и закуски вы хотите предложить, и исходя из этого подбирайте вино. Тогда вино не будет, так сказать, главным героем мероприятия.
Не стоит слишком беспокоиться о том, что некоторые закуски не подойдут к вину. Лучше выбрать еду, которая нравится, и вино, которое нравится – тогда успех гарантирован.
Действуйте наверняка – выбирайте среди как красного, так и белого вина. Так каждый гость сможет решить для себя, что он хотел бы выпить.
Вина Нового и Старого света – для кого и для чего?
Наиболее распространенными сортами винограда, используемыми для изготовления более легких вин, являются Совиньон Блан, Мерло, Шенен Блан.
Более тяжелые, полные и крепкие вина больше подойдут в роли солидного компаньона во время беседы у камина. Сорта винограда для более полных вин – Шардоне, Шираз.
Вина Старого света стоит предлагать более осведомленной компании потребителей вина, в этом случае предпочтение можно отдать итальянским или французским винам. Они в основном более красочные, имеют больше яркости и характера. А еще они дороже.
Игристое вино – не только для начала вечеринки
У нас принято считать игристое вино напитке для начала вечеринки или праздничного мероприятия.
Игристые вина также бывают белыми и красными, сухими и сладкими. Игристые вина в основном делятся на две группы по способу производства: традиционные игристые вина, изготовленные методом шампанского, и вина, изготовленные методом шарма.
Игристое вино на самом деле тоже очень хорошо подойдет для закусочного стола, не стоит бояться, что игристые вина будут слишком праздничными.
Какое вино к какой закуске?
Правил здесь нет. Или, если есть, то одно – более легкая закуска идет к более легкому вину и наоборот.
Также говорят, что хорошо сочетаются друг с другом еда и вино с похожим запахом. Это может быть немного удивительно – к острой еде-закускам вполне подойдет более сладкое вино, но точно не десертное вино!
Памятка для организатора праздничного стола
Так сложилось, что в жаркую погоду предпочтение отдается белым и более легким винам, а в прохладную – красным и более плотным.
Разбавлять вина минеральной водой не считается плохой практикой, но для этого стоит выбрать более легкое вино.
На Днях вина Maxima для любителей вина и гурманов есть повод порадоваться, ведь и так дружелюбные цены на ассортимент вин еще на треть ниже, а на прилавках магазинов можно найти качественную еду и закуски по выгодным ценам.
Качественное вино всегда имеет приятный вкус и предлагается в магазинах Maxima по доступной цене.