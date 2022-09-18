Секс и отношения
18.09.2022, 19:55

МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ | Невероятные обвинения, брошенные эстонским мужчинам: сегодня я могу посмеяться над этим, но тогда было очень обидно

 
Женщины, признавайтесь, тоже обвиняете своих мужчин?
ФОТО: Shutterstock

На этой неделе мы публиковали имевшую огромный успех историю о женщине, которая обнаружила, что, вследствие своего неожиданного поведения в постели, муж ей изменил. Хотя на этот раз неожиданное открытие оказалось правдой, известны также случаи, когда обвинения женщин об изменении поведения мужчин являются, по словам самих мужчин, обвинениями в измене!

Именно об этом рубрика „Мужские слезы“ - четверо эстонских мужчин рассказывают о безобразных обвинениях, которые им предъявляли спутницы жизни в моменты, когда они были совершенно невиновны!

Предложение помощи привело к обвинениям

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