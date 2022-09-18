18.09.2022, 19:55
МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ | Невероятные обвинения, брошенные эстонским мужчинам: сегодня я могу посмеяться над этим, но тогда было очень обидно
Женщины, признавайтесь, тоже обвиняете своих мужчин?
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На этой неделе мы публиковали имевшую огромный успех историю о женщине, которая обнаружила, что, вследствие своего неожиданного поведения в постели, муж ей изменил. Хотя на этот раз неожиданное открытие оказалось правдой, известны также случаи, когда обвинения женщин об изменении поведения мужчин являются, по словам самих мужчин, обвинениями в измене!