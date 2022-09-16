Хорошая гигиена, сон и витамины защищают школьников от вирусов

По словам фармацевта из Центра здоровья Benu Saku Кеттер Росс, борьба с вирусами начинается с правильной гигиены. „Самый эффективный способ профилактики вирусов — частое мытье рук: по приходу домой, после посещения туалета, перед едой и обязательно после контакта с больным человеком. Вы также должны стараться не чесать или касаться руками носа и глаз“, — подчеркивает Росс. Хороший сон также очень важен для укрепления сопротивляемости организма болезням. „Правильный отдых и хороший сон дают организму возможность восстановиться и повысить естественную защиту организма“, — объясняет фармацевт.

Помимо гигиены и отдыха большую роль в том, насколько сильно организм сопротивляется болезням, играет уровень необходимых витаминов и минералов. По мнению Росс, нехватка витаминов у детей во многом обусловлена ​​рационом питания ребенка - ест ли он вообще мясо и в каком количестве, а также есть ли в его рационе различные овощи и фрукты, пьет ли молоко.

„Если ребенок не потребляет достаточно молочных продуктов, то со временем у него может развиться дефицит кальция, а если он не потребляет достаточно мяса, то у него может быть нехватка железа и витаминов группы В. Кроме того, подрастающему ребенку может потребоваться больше кальция, а у активных и занимающихся спортом детей может быть повышенная потребность в магнии“, — приводит примеры меняющихся потребностей в витаминах фармацевт. Она также подчеркивает, что в осенне-зимний сезон в Эстонии мало солнца, и, во избежание дефицита витамина D в этот период, его следует принимать дополнительно.

В аптеке можно найти различные витамины для поддержания иммунитета, а начать курс витаминов можно прямо в начале нового учебного года, когда организм адаптируется к изменившемуся суточному ритму. „Детские препараты для поддержки иммунитета основаны на натуральных ингредиентах и ​​содержат, например, бузину, рудбекию, ягоды шиповника или различные цитрусовые“, — перечисляет Росс.