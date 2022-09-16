Хорошая гигиена, сон и витамины защищают школьников от вирусов
Сентябрь – это не только волнения, связанные с началом нового учебного года и очередной встречей со школьными друзьями, но и потребность организма школьника в перестройке и привыкании к школе, а также изменившемуся суточному ритму. Прохладная погода и начало вирусного сезона также становятся серьезным испытанием для иммунитета учащегося. Аптекарь делится советами о том, как повысить сопротивляемость детского организма.
По словам фармацевта из Центра здоровья Benu Saku Кеттер Росс, борьба с вирусами начинается с правильной гигиены. „Самый эффективный способ профилактики вирусов — частое мытье рук: по приходу домой, после посещения туалета, перед едой и обязательно после контакта с больным человеком. Вы также должны стараться не чесать или касаться руками носа и глаз“, — подчеркивает Росс. Хороший сон также очень важен для укрепления сопротивляемости организма болезням. „Правильный отдых и хороший сон дают организму возможность восстановиться и повысить естественную защиту организма“, — объясняет фармацевт.
Помимо гигиены и отдыха большую роль в том, насколько сильно организм сопротивляется болезням, играет уровень необходимых витаминов и минералов. По мнению Росс, нехватка витаминов у детей во многом обусловлена рационом питания ребенка - ест ли он вообще мясо и в каком количестве, а также есть ли в его рационе различные овощи и фрукты, пьет ли молоко.
„Если ребенок не потребляет достаточно молочных продуктов, то со временем у него может развиться дефицит кальция, а если он не потребляет достаточно мяса, то у него может быть нехватка железа и витаминов группы В. Кроме того, подрастающему ребенку может потребоваться больше кальция, а у активных и занимающихся спортом детей может быть повышенная потребность в магнии“, — приводит примеры меняющихся потребностей в витаминах фармацевт. Она также подчеркивает, что в осенне-зимний сезон в Эстонии мало солнца, и, во избежание дефицита витамина D в этот период, его следует принимать дополнительно.
В аптеке можно найти различные витамины для поддержания иммунитета, а начать курс витаминов можно прямо в начале нового учебного года, когда организм адаптируется к изменившемуся суточному ритму. „Детские препараты для поддержки иммунитета основаны на натуральных ингредиентах и содержат, например, бузину, рудбекию, ягоды шиповника или различные цитрусовые“, — перечисляет Росс.
„Витамины группы В и жирные кислоты омега-3 поддерживают способность концентрации ребенка. Например, В5 поддерживает память и помогает в обучении, а жирные кислоты омега-3 улучшают память и способствуют концентрации“, — приводит примеры Росс. По словам аптекаря, при выборе витаминов для детей следует обращать внимание на то, чтобы доза витамина была бы подходящей, и чтобы сам препарат был удобен для приема ребенком. Для правильного подбора витаминов по возрасту ребенка и для избежания их излишнего потребления при использовании различных добавок, также стоит проконсультироваться с фармацевтом. „Однако, если ребенок болен, то курс витаминов нужно начинать после выздоровления“, — советует она.
Аптекарь напоминает, что при выборе дозировки витаминов детям необходимо иметь в виду, что витамины не заменяют очень важного, разнообразного питания для ребенка. Кроме того, она указывает, что при употреблении различных витаминов, похожих на конфеты, также следует внимательно следить за тем, чтобы ребенок принимал их именно так и столько, как написано на упаковке данного средства.