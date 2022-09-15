Известный психолог Михаил Лабковский выступит в Таллинне 5 октября

Как быть счастливыми вдвоем и не выносить друг другу мозг?

Пара может состоять из кого угодно – из мамы и дочки, парня и девушки, жены и мужа, бывших жены и мужа, двух подружек… Количество комбинаций практически не ограничено.

Закономерность – одна: психический здоровый человек ведет себя как здоровый в любых отношениях – с соседкой, начальником, партнером по бизнесу, кошкой, с тем, кого любит и кого видит впервые в жизни.

Здоровый их не усложняет, не подозревает подлых замыслов и двойных смыслов, не придумывает и не домысливает за другого. Ведь здоровые отношения – это все-таки отношения, где обоим легко.

Невротик же вносит напряжение во все отношения, начиная с отношений с собой, в которых ему тяжело, и далее по списку.

Поговорим про отношения в паре со всеми остановками – от стадии знакомства, узнавания, сближения, влюбленности, секса – к решению „мы пара“, решению жить вместе, пожениться, завести ребенка…

Проанализируем, где и по какой причине происходит сбой? (Если не происходит – вам ко мне не надо).

И пойдем дальше – к стадии конфликтов (о чем они?), расставания (по какой причине?) и решению остаться друзьями и/или родителями, любящими своего ребенка.

Рассмотрим все возможные аспекты отношений в паре: ожидания, разочарования, негативный опыт, страхи, обиды, травмы, ревность, причины и последствия измен, ответственность и безответственность.

Также на встрече состоится презентация новой книги „Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)“.

Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КАЖДОГО РОДИТЕЛЯ – вырастить из ребенка не „удобного“ взрослого, а психологически здорового человека, самостоятельного и счастливого.

А растить детей счастливыми, если вы сами наслаждаться жизнью пока не научились – невозможно.

Акценты беседы и ее подробности как обычно будут зависеть от ваших вопросов.

До встречи 5 октября, в среду, в 19 часов в Центре русской культуры (Мере пст, 5).

До 25 сентября на билеты действует скидка -10%, их можно приобрести здесь.