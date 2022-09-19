Работодатель, который думает о детях своих сотрудников всеми возможными способами

Впервые в этом году Кристина Кяйт-Каттель, специалист по торговому маркетингу, которая этим летом пришла в отдел по связям с общественностью и маркетингу в офисе торговой сети Maxima, подала заявку на стипендию для своей перешедшей в 8-й класс старшей дочери, считая, что это повысит мотивацию ребенка поддерживать высокий уровень успеваемости. При этом мать троих детей отметила, что не знает других работодателей, которые таким образом премировали бы детей своих сотрудников за хорошие результаты в учебе.

На протяжении нескольких лет, начиная с 2018 года, стипендию для детей сотрудников Maxima получал, например ребенок Светланы Омельченко, работницы зала магазина Maxima XX в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, который этой осенью пошел в 11 класс и уже подал заявку на новый учебный год. „Стипендия облегчает бремя моих личных расходов, связанных с ребенком, и дает ребенку возможность получать деньги для личного пользования“, – поясняет Омельченко.

Подать заявку на получение стипендии можно дважды в течение одного учебного года – в сентябре и январе. Первый тур подачи заявок на стипендию на 2022-2023 учебный год начался в середине августа и продлится до 30 сентября. К началу учебного года заявки на стипендию уже подали как дети, получавшие ее несколько раз, так и те, кому она будет выплачена впервые.

Таким образом, за успешный учебный год один прилежный ученик может получить стипендию 360 евро. С 2011 года Maxima премировала за хорошие успехи в учебе более 6300 детей. Всего за 11 учебных лет в качестве стипендий было распределено более 400 000 евро. В среднем в каждом семестре стипендию получают 140-150 учеников.

Однако Maxima Eesti выдает стипендии хорошо учащимся детям своих сотрудников гораздо дольше, с осени 2011 года. На стипендию „Максималист“ могут претендовать все дети сотрудников торговой сети, которые учатся в 4-11 классах, и их средний балл за последний учебный период составляет не менее 4,6. Размер стипендии – 40 евро в месяц.

„Стипендия „Максималист“ стимулирует мою дочь к учебе – она знает, что для получения стипендии нужно хорошо учиться и что стипендия – это ее карманные деньги“, – говорит Елена Колчина, главный бухгалтер Maxima Eesti, о причине, побудившей ее дочь, которая этой осенью пойдет в 9 класс, шестой год подряд подать заявку на стипендию для детей сотрудников розничной сети. Девочка получает ее с 4-го класса.

„ Поскольку для Maxima важен каждый сотрудник и его благополучие, мы, конечно же, всячески поддерживаем и тех, у кого есть семьи, чтобы родителям было легче мотивировать своих детей“, – отмечает Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima Eesti. По ее словам, у 3700 сотрудников Maxima почти 1500 детей, из которых около 1000 уже ходят в школу.

„Дети упорно трудятся круглый год, чтобы получить стипендии – за последние пять лет каждый учебный год дети сотрудников получают стипендии в среднем на сумму 40 000-45 000 евро“, – говорит Кимбер. Интерес к стипендиальной программе „Максималист“ рос год от года, достигнув пика популярности в 2018-2019 учебном году и с тех пор остается на стабильно высоком уровне.

Хотя сама компания также очень гордится стипендиальной программой, это не единственная льгота, которую Maxima предоставляет своим сотрудникам с семьями. „Сотрудники с детьми также радуются по случаю отправления детей в первый класс и на Рождество, когда получают от Maxima школьные комплекты или находят под елкой рождественские подарки“, – говорит руководитель по персоналу.

Например, в этом году в первый класс пошли 69 детей, у которых мама или папа работают в магазине Maxima, офисе, производственном цехе или логистическом центре, и получили такой подарок по случаю отправления в первый класс. Обычно он состоит из принадлежностей, необходимых для учебного года. Кроме того, первоклассников вместе с родителями всегда приглашают в офис Maxima для вручения подарка и знакомства с местом работы родителя.

Мотивирует как сотрудников, так и их детей