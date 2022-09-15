15.09.2022, 15:32
БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | „Странные боли появились за одну ночь“. Молодая женщина потеряла здоровье из-за коварной болезни, окруженной множеством мифов(1)
Врач рассказывает о диагностике и лечении сложного заболевания
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Головокружение и боль, колотящееся сердце и бессонница - вот последствия, которые Герли Аргос (43) терпит уже шесть лет. „Я бы очень хотела вернуть свое здоровье, но, похоже, это уже невозможно“, - с грустью говорит она.
История Герли началась в конце июня 2016 года, пишет Tervis Pluss. „Странные недомогания появились буквально за одну ночь“, - говорит она. „Раньше у меня никогда не было головных болей, но потом голова начала кружиться, когда я вышла из сауны. В деревне мы постоянно туда ходим, и головокружение в последующие несколько дней после каждой сауны было очень странным“. Затем ее голова начала раскалываться, как будто кто-то сдавливал тисками. Прием таблеток от головной боли не помогал, а усталость усиливалась.