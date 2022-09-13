„Керамика - это магия“: популярная керамическая студия NUUNUU RUUM отметила свой третий день рождения

Владелица студии, популярный керамист Татьяна Ворожун, в день рождения студии решила сделать подарок таллиннцам и организовала открытый мастер-класс по росписи керамической плитки и коктейльную вечеринку, которые могли посетить все желающие.

Атмосфера получилась потрясающая: весь вечер играл диджей, гости наслаждались приятным общением, натуральным эстонским мороженым La Muu, коктейлями и даже танцевали. Особый ажиотаж вызвал мастер-класс: в группах по десять человек, под руководством опытного керамиста каждый из гостей научился расписывать плитку и создал свой маленький шедевр.

NUUNUU RUUM уже известен жителям Таллинна не только своими мастер-классами по керамике, но и как необычное пространство для вечеринок. Праздники в кругу близких друзей или девичники с керамическими мастер-классами стали очень популярны за последние пару лет и эта тенденция только растет. Интересно, что на мастер-классах можно встретить людей разных профессий. Особенно офисных работников, деловых людей, финансистов и программистов, которые стремятся развеяться после рабочей рутины, и с интеллектуального труда переключиться на работу руками в приятной атмосфере (солнечный интерьер и радушие команды NUUNUU RUUM особенно способствуют этому).

Особая гордость студии - интерьерные вазы необычной формы ручной работы, о которых знают все посетители студии. Такие подойдут эстетам и „тем, у кого уже все есть“ (цитата со слов гостя студии). Они обжигаются в единичных экземплярах, что создает некоторый ажиотаж и, если вы решите пробрести такую себе или в подарок важному деловому партнеру, то возможно придётся для начала записаться в лист ожидания.