Расстроенный мужчина: встречаете симпатичную женщину и снова обнаруживаете у нее эту „модную“ несексуальную привычку

„Я сам вообще не переношу ни курение, ни снюс, ни то, что я называю самой легкой его версией - вейпинг. Но в последний год я только это и вижу - у всех, от подростков до людей среднего возраста, у всех в руках эта ужасная цветная палка, которой затягиваются. На улице, на вечеринках, дома... Это просто непристойно! Зачем вообще нужно заводить эту глупую привычку?

Все молодые женщины, с которыми я встречался в последнее время, имеют странную привычку постоянно вейпить. У них я также спрашивал, пытаются ли они отказаться от обычного курения, заменяя его чем-то более легким? В 90% случаев ответ был отрицательным: их подруги приобрели какой-то вейп со вкусом жевательной резинки или арбуза, они попробовали его, он им понравился, они купили его себе и теперь это отличное удовольствие, чтобы сделать затяжку дома или на вечеринке.

Могу вас заверить, что это непристойно и очень несексуально. Я думаю, что многие мужчины согласятся со мной. Подумайте, действительно ли необходимо следовать каждой „модной“ привычке?“.