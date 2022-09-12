Эпп Кярсин: „Алкоголь потихоньку губит интимную жизнь людей“

Ежегодная кампания „В сентябре не пьем“ снова призывает людей сделать перерыв в употреблении алкоголя. Эксперт по наслаждениям Эпп Кярсин подбодряет людей подарить себе и своему партнеру более страстный месяц, воздержавшись от употребления алкоголя в сентябре.

С помощью этой кампании опытный коуч хочет, прежде всего, донести до людей информацию о том, как алкоголь влияет на их жизнь на разных уровнях. „Он влияет на продуктивность на работе, на повседневное общение с коллегами или спутником(-цей) жизни, а также на наше физическое и психическое состояние. Нельзя забывать и о сексе, который является важной частью нашей жизни. И пусть это не самая важная ее часть, но неудовлетворенность, обусловленная отсутствием секса, в свою очередь создает дополнительное напряжение“.

„Алкоголь делает людей более свободными и резвыми, что само по себе не плохо, но мы должны уметь расслабляться и без алкоголя“, – Эпп Кярсин.

Алкоголь сеет проблемы в отношениях в паре и со временем начинает их разрушать, снижая уровень самоконтроля, подрывая доверие и ослабляя способность понимать другого человека. Поскольку алкоголь, образно говоря, лишает человека тормозов, человек становится бесстрашным, что в свою очередь может создать обманчивое представление, будто после употребления алкоголя секс становится лучше и свободнее. „На самом деле сознание человека, употребившего алкоголь, мутнеет, и он становится менее чувствительным и более неуклюжим. А когда чувствительность одного из партнеров снижается, второй партнер сразу это чувствует. Алкоголь влияет на сексуальность мужчины, ухудшает эрекцию и затрудняет достижение оргазма, а также снижает уровень тестостерона в организме. Временные нарушения эрекции могут перейти в постоянную проблему, которая в свою очередь будет влиять на уверенность в себе и обуславливать эмоциональные проблемы“, – рассказала она.