Эпп Кярсин: „Алкоголь потихоньку губит интимную жизнь людей“
Ежегодная кампания „В сентябре не пьем“ снова призывает людей сделать перерыв в употреблении алкоголя. Эксперт по наслаждениям Эпп Кярсин подбодряет людей подарить себе и своему партнеру более страстный месяц, воздержавшись от употребления алкоголя в сентябре.
Ежегодная кампания „В сентябре не пьем“ снова призывает людей сделать перерыв в употреблении алкоголя. Эксперт по наслаждениям Эпп Кярсин подбодряет людей подарить себе и своему партнеру более страстный месяц, воздержавшись от употребления алкоголя в сентябре.
С помощью этой кампании опытный коуч хочет, прежде всего, донести до людей информацию о том, как алкоголь влияет на их жизнь на разных уровнях. „Он влияет на продуктивность на работе, на повседневное общение с коллегами или спутником(-цей) жизни, а также на наше физическое и психическое состояние. Нельзя забывать и о сексе, который является важной частью нашей жизни. И пусть это не самая важная ее часть, но неудовлетворенность, обусловленная отсутствием секса, в свою очередь создает дополнительное напряжение“.
„Алкоголь делает людей более свободными и резвыми, что само по себе не плохо, но мы должны уметь расслабляться и без алкоголя“, – Эпп Кярсин.
Алкоголь сеет проблемы в отношениях в паре и со временем начинает их разрушать, снижая уровень самоконтроля, подрывая доверие и ослабляя способность понимать другого человека. Поскольку алкоголь, образно говоря, лишает человека тормозов, человек становится бесстрашным, что в свою очередь может создать обманчивое представление, будто после употребления алкоголя секс становится лучше и свободнее. „На самом деле сознание человека, употребившего алкоголь, мутнеет, и он становится менее чувствительным и более неуклюжим. А когда чувствительность одного из партнеров снижается, второй партнер сразу это чувствует. Алкоголь влияет на сексуальность мужчины, ухудшает эрекцию и затрудняет достижение оргазма, а также снижает уровень тестостерона в организме. Временные нарушения эрекции могут перейти в постоянную проблему, которая в свою очередь будет влиять на уверенность в себе и обуславливать эмоциональные проблемы“, – рассказала она.
В ходе проведения тренингов у Кярсин со временем сформировалось определенное представление о возникающих в отношениях разногласиях и о том, как алкоголь влияет на отношения в паре. „Когда мужчина и женщина сталкиваются с проблемами в отношениях, часто они не осмысливают их и замыкаются в себе. Одно влечет за собой другое, и в результате отсутствие интимности и возникшие беспокойства иногда приводят к тому, что люди ищут утешения в алкоголе“.
Также, по словам женщины, видно, что люди не знают, как разговаривать со своими партнерами на неудобные темы, и боятся обращаться к терапевтам. „Если человек не понимает и не обращает внимания на своего партнера, постоянно критикует его желания и мысли, его партнер замыкается в себе“, – констатировала она.
Спиртной напиток дарит обманчивое бесстрашие
По словам Кярсин, очень часто употребление алкоголя становится для людей стилем жизни. „Люди идут на ужин с друзьями, на праздник или просто провести время, и всегда выпивают бокал вина. Многие женщины напоминают скрытых пьяниц. Они даже не понимают, что алкоголь очень сильно влияет на их язык общения, и что это является проблемой. Алкоголь влияет на человека сильнее, чем может показаться на первый взгляд“.
По словам Кярсин, как в Эстонии, так и в других странах мира, сексуальность неизбежно является табуированной темой, и поэтому людям сложно чувствовать себя свободными и свободно самовыражаться. „Алкоголь как бы придает нам смелости подойти к другому человеку и начать с ним беседовать. В иных случаях мы ведем себя сдержанно. Не имеет значения, говорим ли мы о молодежи или о взрослых – к сожалению, для смелости алкоголь употребляют и те, и другие. Однако алкоголь создает ложное впечатление, будто после его употребления все становится лучше. В действительности, он притупляет наслаждения, ослабляет тактильные ощущения и отсрочивает достижение оргазма или вообще не позволяет его достичь. Когда голова трезва и ясна, телесные импульсы намного более мощны, а оргазмы более сильны и продолжительны“.
„Алкоголь влияет на человека сильнее, чем может показаться на первый взгляд“, – Эпп Кярсин.
Алкоголь содержит большое количество калорий, что косвенно влияет и на половую жизнь. „Алкоголь влияет на вес нашего тела. Если у мужчины или женщины избыточный вес или сильное ожирение, он/она может чувствовать себя недостаточно привлекательным(-ой) для партнера. Представление о себе и физическая форма меняются, и поэтому человек может чувствовать себя не очень уверенно с партнером“.
В повышенном внимании нуждаются также обусловленные употреблением алкоголя случайные половые связи, которые имеют место вовсе не только среди молодежи. „Случайный секс и секс без использования презерватива случаются просто и незапланированно, но из-за употребления алкоголя необдуманные решения принимаются чаще. Серьезную озабоченность вызывает ВИЧ: эстонцы по-прежнему находятся в первых рядах по количеству заражений“.
Молодость, алкоголь и поспешно принятые решения
Кярсин проводит для молодежи лекции на тему осознанного секса, благодаря чему имеет представление и о проблемах молодежи. „На лекциях многие рассказывают и признаются, что их первый половой акт случился на чьем-то дне рождении, в нетрезвом состоянии, а утром они почувствовали себя виноватыми за это. Часто случается так, что ночным партнером становится не тот человек, которому принадлежит сердце. В общественном пространстве нам требуется больше смелости для того, чтобы разговаривать в частности на неудобные темы с целью повышения осознанности, поскольку сегодня люди чаще занимаются улаживанием проблемных последствий, нежели предупреждением проблем“.
Кярсин считает, что нужно больше и честнее рассказывать молодежи о влиянии алкоголя и о том, как он воздействует на здоровье, способность принимать решения и поведение, а также о том, каковы самые тяжелые последствия, приводя примеры из самой жизни, поскольку простое изложение скучной теории не эффективно. „Каждой главе нашей жизни отведено свое время, а под влиянием алкоголя ускоряются процессы, о которых мы впоследствии можем жалеть“.
Большой проблемой она считает также недостаточный контакт родителей со своими чувствами и эмоциями, что в свою очередь передается детям. „Я спрашивала ходивших на семинары подростков, делятся ли они со своими родителями тем, что происходит в их внутреннем мире. Они с широко раскрытыми глазами отвечали: „А зачем?!“ Ребенок должен учиться у родителей делиться своими чувствами. А если родители этого не делают, ребенок не может у них этому научиться. Все это находит отражение во взрослом возрасте и в будущих отношениях“, – констатировала она.
По словам женщины, непосредственное отношение к этой теме имеют и потребительские привычки. „Известно, что дети обращают внимание не на наши слова, а на наши поступки. Если ребенку говорят, что употреблять алкоголь – это плохо, но при этом его папа каждый вечер выпивает по три-четыре кружки пива, сидя дома перед телевизором, или его мама каждые выходные приглашает в гости подруг, чтобы вместе попить вина, ребенок получает неправильный посыл“, – описывает она очень распространенные ситуации.
„Нужно ценить себя и осознавать, какое влияние оказывает алкоголь, и сколько зла приносит его употребление. Алкоголь делает людей более свободными и резвыми, что само по себе не плохо, но мы должны уметь расслабляться и без алкоголя. Употребление алкоголя оказывает на нас очень глубокое влияние, поэтому следует найти другие способы проветривания головы. Нельзя допускать, чтобы алкоголь становился первым помощником в избавлении от проблем, – призывает Кярсин провести сентябрь трезво. – Чем выше степень нашей осознанности, тем мы счастливее“.
Кампания „В сентябре не пьем“ финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы „Трезвая и здоровая Эстония“. Дополнительную информацию можно найти на сайте alkoinfo.ee/ru