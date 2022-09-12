Секс и отношения
12.09.2022, 18:43

Эстонская женщина выследила, что у ее мужчины, работающего в Финляндии, романы на стороне: он хотел делать со мной те же вещи, что и с финскими дамами!

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ФОТО: Shutterstock

Ранее мы опубликовали статью о женщине, которая узнала об измене мужа благодаря внимательному наблюдению.

В комментариях к этой статье в Kroonika читательница, которая узнала об измене своего любимого очень похожим образом, также поделилась своим опытом:

„Вообще-то, догадаться можно, но не таким образом. Я была со своим бывшим 14 лет, и все было довольно рутинно. Ну, что-то вроде классических отношений, которые случаются у „друзей по переписке“.

А потом, когда мой мужчина начал работать в Финляндии и приезжать домой в Эстонию, я начала замечать всевозможные интересные желания и новые техники в сексе, которые сначала казались захватывающими, но потом меня осенило, что он хотел делать со мной то же самое, что проделывал с финскими дамами!“

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