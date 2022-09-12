Осторожно, ретроградный Меркурий! Прогноз на середину сентября от RusDelfi

Луна убывает, но еще сильна. Солнце переходит в знак Девы и дает нам больше практичности и решительности.

Думаю все, даже мало знакомые с астрологией слышали такое понятие? как ретроградный Меркурий. Конечно, любая планета всегда движется только вперед, но нам, с Земли, кажется, как будто она возвращается. Меркурий может быть ретроградным 3- 4 раза в году, поэтому он всегда на слуху.

У меня будут несколько советов, что хорошо делать в дни ретроградности Меркурия, с 10 по 2 октября:

чинить бытовую технику;

делать уборку, как у себя дома, так и в компьютере;

встречаться с друзьями, которых давно не видели;

совершать сложную умственную работу, заканчивать недоделанные проекты;

начинать длительное обучение, которое требует долгого осмысления;

хорошее время для психоанализа;

более тщательно планировать поездки, перепроверять документы.

Помимо Меркурия, также Сатурн и Юпитер находятся в ретроградном движении. В астрологии Джйотиш это считается не очень хорошей комбинацией в глобальном контексте. Но все планеты стоят в своих знаках и очень сильны. Это можно сравнить с тем, как хозяин после долгого отсутствия вернулся домой и занимается уборкой. Начавшиеся процессы необратимы и необходимы для дальнейшего развития.

Для каждого из нас это время хорошо тем, что наступает ясность в расстановке приоритетов.

13 сентября противоречивый по своей природе день, хорош для вступления в споры, решения конфликтных ситуаций, отстаивания своих интересов.

С середины сентября мы становимся более практичными, рациональными. Например, научитесь готовить новое блюдо или сделайте уборку вместо размышлений о смысле бытия или обсуждений новостей в мире.

16 сентября - пятница, день Венеры. Даже маленькие действия для улучшения здоровья или отношений в семье дадут большой результат. Не стоит начинать новые проекты в этот день.

17-18 сентября следует быть осторожным с финансовыми операциями, с оформлением сделок, вероятны падения на биржах, особенно на рынках криптовалют.