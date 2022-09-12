Гороскоп с 12 по 18 сентября 2022: Кого ждут новые победы, а кого — разочарования

Овен

У Овнов ожидается непростая, но крайне важная и судьбоносная неделя. Ночные светила в довольно благоприятном положении для того, чтобы начать действовать. Астрологи советуют этим людям помнить о правилах сохранения энергии, чтобы как можно дольше оставаться в тонусе. В конце недели ожидается много приятных и ярких моментов. Овны могут стать свидетелями очень необычной ситуации, которая не будет касаться их самих, но многому их научит. Важно следить за поведением людей и стараться учиться на их ошибках. Полезными могут стать рекомендации близких.

Телец

Тельцам удастся исполнить какие-то крупные или промежуточные желания на пути к огромной и важной цели в жизни. Эта неделя будет переломной и крайне важной. Техники исполнения желаний помогут с большей вероятностью достичь успехов в делах. Самое главное сейчас — не менять приоритеты и следовать принятым ранее планам. Такой подход поможет Тельцам остаться на плаву и выйти победителями из самых непростых ситуаций. Ночные светила также благоволят странникам этого Знака. Они могут путешествовать и открывать для себя новые места.

Близнецы

Привлечь желаемое в свою жизнь с 12 по 18 сентября Близнецам поможет упорство, вера в себя, а также умение правильно общаться и взаимодействовать с врагами и недоброжелателями. Астрологи настоятельно рекомендуют людям данного Знака как можно меньше реагировать на выпады врагов. Злые завистники, недоброжелатели, сплетники и разлучники получат по заслугам — если не сейчас, то в ближайшем будущем. Это не догадки, а неопровержимый факт, ведь именно так работает карма. Близнецам лучше сосредоточиться на делах.

Рак