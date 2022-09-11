Женщина, которая вышла замуж за партнера вдвое старше себя: мужчины становятся лучше с возрастом, как хорошее вино

„Наш брак построен на любви, и я не могу представить, что разделю свою жизнь с кем-то, кроме моего 53-летнего мужа, которому неоднократно говорили, что он похож на Билли Джоэла“.

Для того чтобы лучше понять большую разницу в возрасте в отношениях пары, молодая женщина выделяет некоторые моменты, которые идут на пользу от большой разницы в возрасте.

1. Я лучше слушаю

„Мой муж Том много лет до меня жил сумасшедшей жизнью. Например, когда ему было восемь лет и его дом был взорван, или время, когда он играл в группе, или трагическая смерть его четырехлетней дочери во время пожара. Я научилась слушать и анализировать. Его огромный жизненный опыт также сильно повлиял на меня в моих решениях и выборе.

2. Он знает, что он делает

„Наши отношения развивались от игры взглядов, интеллектуальных бесед за обедом, долгих поцелуев и страстных объятий в постели после обеда. В отличие от типов, к которым я привыкла, Том умел слушать и выполнять мои желания. Возможно, как и хорошее вино, мужчины становятся лучше с возрастом“.

3. Он помогает мне наслаждаться сегодняшним днем

„Том научил меня ценить момент, в котором я нахожусь, и не жить будущим. Он напоминает мне не планировать свою жизнь слишком сильно и не напрягаться, потому что время идет слишком быстро, и скоро я буду в его возрасте“.

4. Я научилась следовать за своим сердцем

„Несмотря на то, что нам говорили, что разница в возрасте отдаляет нас друг от друга, мы с Томом уверены, что 25 лет разницы в возрасте сблизили нас. Мы знали, что наша любовь настоящая, и не позволяли никому, кто думал иначе, влиять на наши отношения“.

Источник: YourTango.com