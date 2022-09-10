7 секретов долголетия Елизаветы II

Скорее всего, она помогала перезагрузиться, иначе взглянуть на привычные вопросы, в том числе и рабочие, и в результате повысить продуктивность. Уровень стресса, ожидаемо, тоже снижался.

При всей насыщенности королевского графика Елизавета II всегда умудрялась находить время для отдыха. Это была прогулка в парке, чтение книг или выгуливание любимых корги.

Такая рутина может казаться утомительной, но не исключено, что именно повторяемость обеспечивала ощущение стабильности и помогала снижать уровень стресса, которого, как нетрудно предположить, у Елизаветы II всегда было немало.

Чай в 7:30, утренняя ванна перед завтраком, работа до обеда с документами из „красного портфеля“ (в знаменитом саквояжике хранятся важные документы, которые королева должна отсмотреть, — в нем ей ежедневно доставляли важные бумаги, расписание встреч и поездок, другую нужную информацию), официальные выездные мероприятия после; снова чай — тот самый „файв-о-клок“ — и отход ко сну не позже 23 часов.

День королевы определяет расписание, которое регламентирует, когда и какие события нужно посещать. Но весь королевский регламент четко вписан в режим дня самой Елизаветы II — есть ряд незыблемых пунктов, которые есть в нем всегда.

Начнем с того, что, скорее всего, у Елизаветы II есть впечатляющий бонус в виде наследственности. Ее мама дожила до 101 года, бабушка — до 85, а прабабушка — до 89, да и остальные члены королевской семьи поражают своим долголетием. Исследования показывают , что люди, чьи родственники жили долго, чаще остальных доживали до преклонных лет. Однако, скорее всего, долголетие Елизаветы II связано не только с генетикой. И вот на какие ее привычки стоит обратить внимание.

Королева дожила до преклонных лет в добром здравии и трезвой памяти, заставив многих заинтересоваться тем, что же позволило ей стать монархом-долгожителем.

Елизавета II — личность, феноменальная во всех отношениях. В апреле 2022 года ей исполнилось 96 лет, она уже вошла в историю как самый долгоправящий монарх в мире, отметив 70-летие на престоле. Но 8 сентября 2022 года она, казавшаяся вечной, скончалась.

Регулярная физическая активность

Прогулки в парке, занятия конным спортом в более молодом возрасте, а также привычка несколько часов в день работать стоя, несомненно, благотворно сказались на здоровье Елизаветы II.

Сегодня исследователи отмечают рост числа сердечно-сосудистых заболеваний и случаев ожирения, связанных во многом с низким уровнем физической активности и малоподвижным образом жизни. Внести в свою жизнь немного физкультуры и спорта может каждый, польза от этого будет гораздо более впечатляющей, чем можно себе представить.

Личное развитие

Королева всегда была в курсе последних событий — следила за новостной повесткой и, конечно же, имела собственное мнение по поводу всего происходящего. Известно о том, что Елизавета II, во время правления которой сменилось 15 премьер-министров, играла с теми, кто занимал эту должность, в игру „подлови премьер-министра“, задавая им каверзные вопросы, касавшиеся не самых известных моментов британского законодательства.

Существуют исследования, результаты которых указывают на то, что постоянное саморазвитие и изучение чего-то нового — один из факторов, снижающих шансы развития старческого слабоумия. Возможно, что с Елизаветой II это действительно сработало.

Диета

Елизавета II — сторонница здорового питания, которому она следовала сама и призывала следовать членов своей семьи. Она даже запретила подавать при дворе макароны и рис, как продукты, богатые углеводами. Картошка тоже попала в список „запрещенки“ и лишь изредка готовилась в виде классического фиш-энд-чипс.

На обед у королевы всегда белок — мясо или рыба с овощным гарниром, фрукты и овощи она предпочитала сезонные. И, несмотря на то, что углеводы Елизавета II стремилась ограничивать, перед своей слабостью — шоколадным тортом — она устоять была не в силах. Его она ела регулярно, но в очень скромных количествах. Кстати, темный шоколад в составе — источник антиоксидантов, которые борются со старением и окислительным стрессом.

Отказ от курения