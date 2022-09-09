Магия двух девяток: приметы и благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2022
Этот волнующий момент, когда влюбленная пара приходит к решению начать уже официально совместную жизнь и создать семью… И вот это решение принято. Теперь осталось дело за малым – назначить дату бракосочетания. Кто-то не особенно задумывается над этим вопросом – и просто выбирает ближайшую свободную в ЗАГСе. А кто-то тщательно рассматривает месяцы на предмет благоприятных дат. Да-да, есть множество примет и поверий относительно свадеб в разные времена года. Кроме того, кроме эзотерических, есть зачастую и практические моменты.
Если планируется не просто тихая роспись в официальном учреждении, но и последующее отмечание, то важно учесть множество факторов. И начать подготовку заранее, пишет портал alltime.ru. Например, если платье планируется шить, а не покупать, надо найти хорошую швею и попасть в ее график загруженности. Также заранее нужно заказывать фотографов и видеооператоров, ресторан, свадебные автомобили для гостей и т.д.
Стоит ли делать свадьбу в сентябре
Есть более популярные месяцы для свадеб, есть менее. Если заглянуть в книгу дат в ЗАГСе, то можно легко увидеть, что один из пользующихся любовью молодых – сентябрь. И этому есть несколько объяснений.
В первую очередь, раньше в сентябре заканчивались работы по сбору урожая, и можно было вздохнуть спокойно после трудов. Поэтому и назначали свадьбы на это время, чтобы все внимание и силы уделить торжеству.
Считается, что если заключать брак в сентябре, то жизнь молодых будет спокойной и богатой. Этого мнения, кстати, придерживаются не только старинные народные приметы, но и астрологи.
Считается, что сентябрьские свадьбы приносят молодой семье умиротворение.
Кстати, если говорить про приметы про свадьбу в сентябре, то не стоит расстраиваться, если на роспись обещают дождь. Говорят, что он предвещает молодым финансовую стабильность.
А что же по благоприятным дням?
С точки зрения народных примет, благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2022 года – 1, 9, 16, 18, 28.
С точки зрения астрологии – лучшие дни для свадьбы в сентябре 2022 года это 10, 11, 17, 21, 26, 27 дни согласно лунному циклу.
При этом, не советуют выбирать для бракосочетания следующие дни цикла Луны –5, 9, 13, 14, 19.
Однако все не строго. Как говорится, „если очень хочется, то можно“.
Если уж мы затронули тему астрологии, нельзя не отметить, что важны не только знаки Зодиака жениха и невесты. То, под каким знаком проходит ваша свадьба, тоже может сыграть значительную роль. Например, брак, заключенный под знаками земной стихии – Дева, Телец, Козерог – несут в молодую семью финансовую стабильность и спокойствие. А большая часть сентября как раз попадает под знак Девы. Если же вы планируете бракосочетание в конце месяца, то ваша молодая семья уже будет относиться к созвездию Весов, а воздушная стихия сулит вашему браку легкость и комфорт, легкие взаимоотношения в паре.
Преимущества и недостатки сентябрьской свадьбы
В этом пункте мы более детально рассмотрим, в чем могут быть преимущества, и в чем и минусы свадебной церемонии в восьмом месяце года.
Начнем с приятного – с положительных моментов:
В первую очередь, в этот месяц погода чаще всегда максимально благоприятна. Уже спала летняя жара, но еще не пришли холода второй половины осени. И это отличное время для выездных церемоний и фотосессий. Не нужно будет переживать, что днем от зноя потечет косметика невесты, а вечером пара продрогнет во время съемок.
Зачастую в сентябре природа уже начинает раскрашивать листву, и яркие оттенки могут стать красивым штрихом для свадебной фотосессии.
В сентябре не обязательно проводить банкет для гостей в помещении, при хорошей погоде вы можете устроить праздник прямо под открытым небом где-то в живописном уголке.
Кроме того, в сентябре еще много сезонных фруктов и овощей, и цены на них намного лояльнее, что поможет сократить расходы на свадебный стол.
Нередко к сентябрю некоторые тематические специалисты могут немного снижать прайс на свои услуги. При общем количестве расходов даже эта небольшая скидка может стать приятным бонусом.
К этому времени обычно многие уже отгуливают свои отпуска, так что все шансы задействовать в празднике как можно больше людей, которых вы хотите видеть.
Цветовая гамма в наряде невесты и подружек, гостей при желании может быть расширена на осенние оттенки. Например, можно использовать сочетание желтого и красного золота. Или, если вам больше нравится серебро, можно найти изделия с натуральными камнями „осенних“ тонов – циркон, топаз, гранат, рубин, яшма и т.д. Идеальный вариант – выбрать полный гарнитур в единой стилистике.
Если планируется выездная церемония, этот месяц предлагает огромное количество простых и доступных идей для воплощения в украшении локации.
А что насчет минусов? Они тоже есть, хотя при том количестве достоинств, которые мы перечислили выше, на них можно не обращать внимание:
Все же погода может быть несколько непредсказуемой, и даже если утром светило солнышко, вполне возможно, что вечером пойдет дождик. Правда, и дождь, как мы уточняли в начале нашей статьи, здесь будет хорошей приметой.
Важно иметь план Б на случай, если погода испортится.
Лучше озаботиться на вечер верхней одеждой, какой-нибудь накидкой для невесты, если резко станет прохладно. Ведь заболеть в день свадьбы – не самое приятное дело.
Как видите, сентябрь в большинстве своем, практически идеальный месяц для заключения брака. Так что если вы пока еще не решили, в какое время стать семьей официально, самое время обратить внимания на все отмеченные нами моменты.
Что сулит брак, заключенный в сентябре? Самое главное, чтобы ваш союз был соединением двух любящих сердец.
И тогда, на самом деле, в любое время вы будете счастливы. Но если последуете полезным советам, то это пойдет только в плюс вашей семейной жизни.