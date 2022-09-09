Магия двух девяток: приметы и благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2022

Если планируется не просто тихая роспись в официальном учреждении, но и последующее отмечание, то важно учесть множество факторов. И начать подготовку заранее, пишет портал alltime.ru. Например, если платье планируется шить, а не покупать, надо найти хорошую швею и попасть в ее график загруженности. Также заранее нужно заказывать фотографов и видеооператоров, ресторан, свадебные автомобили для гостей и т.д.

Стоит ли делать свадьбу в сентябре

Есть более популярные месяцы для свадеб, есть менее. Если заглянуть в книгу дат в ЗАГСе, то можно легко увидеть, что один из пользующихся любовью молодых – сентябрь. И этому есть несколько объяснений.

В первую очередь, раньше в сентябре заканчивались работы по сбору урожая, и можно было вздохнуть спокойно после трудов. Поэтому и назначали свадьбы на это время, чтобы все внимание и силы уделить торжеству.

Считается, что если заключать брак в сентябре, то жизнь молодых будет спокойной и богатой. Этого мнения, кстати, придерживаются не только старинные народные приметы, но и астрологи.

Считается, что сентябрьские свадьбы приносят молодой семье умиротворение.

Кстати, если говорить про приметы про свадьбу в сентябре, то не стоит расстраиваться, если на роспись обещают дождь. Говорят, что он предвещает молодым финансовую стабильность.

А что же по благоприятным дням?

С точки зрения народных примет, благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2022 года – 1, 9, 16, 18, 28.

С точки зрения астрологии – лучшие дни для свадьбы в сентябре 2022 года это 10, 11, 17, 21, 26, 27 дни согласно лунному циклу.

При этом, не советуют выбирать для бракосочетания следующие дни цикла Луны –5, 9, 13, 14, 19.

Однако все не строго. Как говорится, „если очень хочется, то можно“.