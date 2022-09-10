Настоящая трата времени! Не оставайтесь с мужчиной, у которого есть такие проблемы

Но какие вещи нельзя прощать или не замечать?

Насилие бывает не только физическим. Вербальное насилие - это тоже насилие. Если у вашего партнера есть привычка ранить вас своими словами или если он применяет к вам физическое насилие, вам не следует оставаться с ним. Даже если это насилие ограничивается определенными вещами, оно должно заставить вас быть бдительными. Такие привычки не исчезают, а со временем становятся все более частыми.

2. Неверность

Тот, кто изменил однажды, будет изменять всегда. Если человек однажды переступил черту, вполне вероятно, что он сделает это снова. Если ваш партнер уже был неверен в предыдущих отношениях, не исключено, что он изменит и вам. Основой любых нормальных отношений является взаимное доверие.

3. Зависимость



Наркомания, алкоголизм, сексуальная зависимость и компульсивное поведение оказывают разрушительное воздействие на любые отношения. Если у вашего партнера проблемы с зависимостью, знайте, что это ставит под угрозу его отношения, финансы, карьеру и даже жизнь. Человеку с проблемами зависимости прежде всего необходимо вылечить себя.



4. Болезненная ревность

Если мужчина слишком ревнив, ему, скорее всего, не хватает самоуважения и уверенности в себе. Мужчина в здравом уме понимает, что его жене нужны социальные отношения с другими людьми, не всегда видя за этим неверность. Однако, к сожалению, болезненная ревность часто приводит к насилию и приступам гнева.



Не оставайтесь с мужчиной, у которого есть вышеперечисленные проблемы, ты заслуживаешь счастья.

Источник: Kodused Lood