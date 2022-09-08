Идеальное время для осенней генеральной уборки
Лето закончилось, и темп жизни стал заметно более рутинным. Как и весной, осенью стоит провести более тщательную уборку дома.
Это отличный способ влиться в предстоящий период, когда мы проводим дома много времени. Чистый дом всегда поднимает настроение.
Осенняя генеральная уборка – это действительно масштабное мероприятие, для которого всегда требуется большое количество разнообразных чистящих средств и принадлежностей.
С чего начать?
Чтобы кажущаяся невыполнимой миссия не вызывала подавленность, стоит прежде чем погружаться в генеральную уборку, составить план действий – запастись чистящими средствами, мусорными мешками и быть готовым к долгому спортивному дню.
Мудрая хозяйка отправится в магазин Maxima, потому что там начались Дни уборки, которые продлятся до конца сентября. Кампания предлагает более 200 различных чистящих средств и продуктов по очень низким ценам!
В ассортименте товаров по льготной цене представлено всё: от бытовой химии до популярных экологичных продуктов, от средств для мытья посуды до средств для удаления накипи и плесени, пароочистителей Kärcher, стиральных порошков, мешков для мусора и гелей для чистки унитаза. Ассортимент товаров поражает разнообразием!
На радость людям, заботящимся о природе, в этот раз в центре внимания Дней уборки – экопродукты. Цены на товары по всегда низкой Maxima цене снижены еще на 50% на продукцию Mulieres, Mini Risk, Neutral, Ecoline, Mayer и многих других известных производителей.
В рамках Дней уборки цены дешевле, чем обычно, и мудрая хозяйка может запастись необходимыми ей средствами для стирки и уборки на несколько месяцев прямо сейчас, ведь у них нет срока годности. Таким образом, можно ежемесячно экономить приличную сумму.
Привлеките всю семью!
Ни одна женщина не мечтает наводить порядок в доме или квартире в одиночку. Нужно много всего сделать и это занимает много времени. Прежде чем вы решите сделать все это снова самостоятельно – проявите смекалку! Привлеките всю семью, чтобы превратить неприятную обязанность в увлекательное занятие.
Робот-пылесос в Вашем доме? Хорошая идея!
А почему вместо семьи ни привлечь к уборке робота-пылесоса? Если в вашей семье еще нет такого помощника, Maxima позаботится и об этом! В рамках Дней уборки вы можете приобрести его по выгодной цене или, если повезет, и вовсе выиграть крутого робота-пылесоса.
Принять участие в акции очень просто – купите хотя бы одно чистящее средство в магазине Maxima в период с 8 по 28 сентября и оформите чек на покупку на сайте Maxima, и вы станете участником розыгрыша мощного робота-пылесоса Schbot S8.
Все для того, чтобы уборка дома была для вас чистой радостью!
Подробнее о Днях уборки, которые продлятся с 8 по 28 сентября и условиях кампании читайте ЗДЕСЬ!