Идеальное время для осенней генеральной уборки

Это отличный способ влиться в предстоящий период, когда мы проводим дома много времени. Чистый дом всегда поднимает настроение.

Осенняя генеральная уборка – это действительно масштабное мероприятие, для которого всегда требуется большое количество разнообразных чистящих средств и принадлежностей.

С чего начать?

Чтобы кажущаяся невыполнимой миссия не вызывала подавленность, стоит прежде чем погружаться в генеральную уборку, составить план действий – запастись чистящими средствами, мусорными мешками и быть готовым к долгому спортивному дню.

Мудрая хозяйка отправится в магазин Maxima, потому что там начались Дни уборки, которые продлятся до конца сентября. Кампания предлагает более 200 различных чистящих средств и продуктов по очень низким ценам!

В ассортименте товаров по льготной цене представлено всё: от бытовой химии до популярных экологичных продуктов, от средств для мытья посуды до средств для удаления накипи и плесени, пароочистителей Kärcher, стиральных порошков, мешков для мусора и гелей для чистки унитаза. Ассортимент товаров поражает разнообразием!

На радость людям, заботящимся о природе, в этот раз в центре внимания Дней уборки – экопродукты. Цены на товары по всегда низкой Maxima цене снижены еще на 50% на продукцию Mulieres, Mini Risk, Neutral, Ecoline, Mayer и многих других известных производителей.

В рамках Дней уборки цены дешевле, чем обычно, и мудрая хозяйка может запастись необходимыми ей средствами для стирки и уборки на несколько месяцев прямо сейчас, ведь у них нет срока годности. Таким образом, можно ежемесячно экономить приличную сумму.

Привлеките всю семью!

Ни одна женщина не мечтает наводить порядок в доме или квартире в одиночку. Нужно много всего сделать и это занимает много времени. Прежде чем вы решите сделать все это снова самостоятельно – проявите смекалку! Привлеките всю семью, чтобы превратить неприятную обязанность в увлекательное занятие.

Робот-пылесос в Вашем доме? Хорошая идея!