Не сошлись: почему мы вступаем в брак с неправильными людьми

Основная проблема здесь заключается в том, что найти подходящего партнера можно только лишь, если вы сами точно знаете, кто вам нужен и какими конкретными качествами этот человек должен обладать. Почему? Прежде всего, потому что вы и сами неидеальны. В психике каждого из нас есть свои „тараканы“, и самое обидное здесь то, что сильнее всего они проявляются именно в совместной жизни. Будет ли женщина бить тарелки в гневе, если она живет одна? Нет: скорее всего, она будет переживать негатив в себе. А с партнером? Будет — если в ее голове есть такой „таракан“. То же касается и менее очевидных аспектов. Например, когда женщина одна, то, скорее всего, ей захочется близости с мужчиной. Но, только оказавшись непосредственно с ним, она сможет понять, что, возможно, она и не так сексуально раскрепощена, как думала раньше. В этом и заключается основная опасность одиночества — когда мы живем одни, нам кажется, что мы идеальны и адекватны. Когда мы начинаем жить с кем-то, мы понимаем, что это далеко не так.