История одной вещи: тушь „Ленинградская“, в которую нужно поплевать

Как и 75 лет назад, знаменитую тушь в картонной коробке выпускает все та же ленинградская (сейчас уже, конечно, петербургская) фабрика „Грим“. Она была основана в 1935 году и, как утверждается, не прекращала работу даже во время ВОВ. Фабрика специализировалась на выпуске косметики для театров, телевидения и кино — об этом свидетельствует название „Грим“. Вот и тушь „Ленинградская“, появившаяся в 1947 году, изначально была доступна только актрисам и ведущим. А простые девушки и женщины могли о ней только мечтать. Сегодня это бы посчитали хитрым маркетинговым ходом, пишут Правила Жизни.

Постепенно тушь все же пошла в народ и из-за отсутствия альтернатив прописалась в косметичках практически всех советских гражданок. Для правильного нанесения черный брусочек, напоминавший краску для рисования, рекомендовалось смочить водой. Но на практике все в него, конечно же, плевали. Очень смачно это делала в кадре пассия режиссера Якина из фильма „Иван Васильевич меняет профессию“. Естественно, косметическое средство тут же получило прозвища „тушь-плевалка“, „поплюйка“, „самоплюйка“ и так далее. Можно было еще смочить кисточку, которая напоминала миниатюрную зубную щетку. Но так почему-то делали реже.

К слову, эффект тушь давала потрясающий: густые смоляные ресницы. Правда, они могли слипаться. Но был лайфхак — разделить иголочкой или булавкой сразу после нанесения туши. А еще их можно было подкрутить нагретой чайной ложкой для драматичного изгиба и взгляда, как у кинозвезд. Тут просится дисклеймер: трюки выполнены профессионалами, не повторять в домашних условиях. Основой средства было обычное мыло, и при попадании в глаза тушь жутко щипала. Поэтому с таким макияжем лучше было не плакать и не смеяться до слез. В дождь гулять тоже было противопоказано.