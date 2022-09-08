Все делают селфи, но большинство не знают этих простых хитростей

Взмахните ладонью или улыбнитесь



Люди часто жалуются, что им сложно держать телефон в правильном положении и одновременно нажимать на кнопку, чтобы сфотографировать себя или друзей. Кнопка, действительно, может находиться в неудобном для пальцев положении или слишком далеко от края экрана. „Но, на самом деле, сегодня, чтобы сделать снимок, вообще не нужно нажимать на кнопку! Ну, или вы можете поместить кнопку в удобное для вас место экрана“, - сказал Козлов.



На смартфонах Samsung также можно сделать снимок, нажатием на кнопки регулировки громкости на боковой панели устройства. Кроме того, при съемке селфи на одной стороне экрана всегда появляется дополнительная кнопка. Вы можете перетащить эту кнопку, разместив ее на экране там, где вам наиболее удобно.



Но что делать, если хочется сделать снимок, вообще не держа в руках телефон? Скажем, вы хотите поставить устройство на ровную поверхность и сфотографироваться всей компанией? Для этого можно использовать жесты или голосовые команды. Например, на устройствах Samsung просто наведите ладонь на камеру. Телефон поймет команду и через несколько мгновений сделает снимок или начнет записывать видео.



В качестве голосовых команд телефоны понимают английские слова „Smile“, „Cheese“, „Capture“ или „Shoot“. Вам просто нужно произнести слово достаточно громко и четко, и телефон сделает фото. Для начала записи видео используйте команду „Record Video“.



Складные телефоны – сами себе штативы



Благодаря складным телефонам делать снимки без использования кнопки стало еще проще. Когда вы находитесь на расстоянии от телефона, снимки легко делать с помощью голосовых команд и взмахов ладони, но все равно сначала нужно найти подходящую для телефона поверхность и как-то примостить его там. Samsung Galaxy Fold4 и Flip4 решают эту проблему совершенно самостоятельно: одной из уникальных особенностей складных телефонов является то, что, разложенные наполовину, они могут оставаться в вертикальном положении без поддержки.



„Мы получили массу отзывов о том, что в эпоху видеозвонков именно способность Galaxy Flip4 и Fold4 самостоятельно сохранять вертикальное положение стала для многих незаменимой, – пояснил Кирилл Козлов. – Например, Samsung Galaxy Flip4, который открывается как пудреница, имеет внутри 10-мегапиксельную селфи-камеру, что делает его очень хорошим устройством для селфи“.



Отдайте команду с помощью часов или выберите подходящий чехол



Помимо упомянутых выше возможность съемки селфи, есть и еще несколько вариантов. Так, подключив к телефону смарт-часы, например, недавно выпущенные Galaxy Watch5 или Watch5 Pro, вы можете дать телефону команду сделать снимок прямо со своего запястья. Вы также можете увидеть на часах предварительный просмотр только что сделанного снимка.



Напоследок можно упомянуть защитные чехлы для телефонов. А именно, многие чехлы обладают такой конструкцией, что смартфон проще поставить вертикально на ровную поверхность, используя специальную подставку или ножку на задней стороне чехла.