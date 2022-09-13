Веснушки, седина, целлюлит: Несколько „недостатков“ внешности, которые не обязательно прятать

1. Особенности кожи

Стандартом красоты считается чистая, гладкая, однотонная кожа — словно после фильтров в фоторедакторе.

Но у обычных людей она чаще всего далека от идеала. На лице и теле у них могут быть:

акне;

веснушки;

родинки;

витилиго;

родимые и пигментные пятна;

розацеа;

шрамы.

К некоторым из этих особенностей общество научилось относиться более‑менее спокойно — например, к родинкам, витилиго или веснушкам (последние так и вовсе в тренде почти каждый год). Но вот людей с акне некоторые до сих пор считают едва ли не прокажёнными. И именно на эту проблему чаще всего обращают внимание скин-позитивные блогеры и инфлюенсеры.

Акне — это заболевание, которое затрагивает почти десятую часть населения планеты и связано с избыточной выработкой кожного сала — себума.

И хотя на борьбу с ним нужно очень много времени, сил и денег, людей с воспалениями на лице обвиняют в лени, неухоженности и дефиците гигиены. Якобы стоит им начать умываться и купить пару бутылочек с чудо‑средствами, и всё тут же пройдёт.

Людей с акне могут травить, а от женщин ещё и требуют, чтобы они прятали лица за плотным слоем макияжа — ведь воспаления на коже выглядят непривычно и вызывают отторжение. Даже в рекламе средств против прыщей увидеть настоящие высыпания — большая редкость.

Несколько лет назад бьюти‑блогерша Эм Форд, которую из‑за акне засыпали оскорбительными комментариями, сняла об этом ролик, позже ставший вирусным.

Почему не стоит этого стыдиться

Скин‑позитивные активисты настаивают: наносить макияж, скрывающий высыпания, или не делать этого — личный выбор каждого. Акне не означает, что человек не соблюдает гигиену. Оно не заразно, а декоративная косметика в некоторых случаях может вызвать воспаление или усугубить его. В данный момент у человека просто такая кожа, другой нет.

То же, кстати, касается, и других „проблем“ с кожей. Они не делают вас или кого‑то другого уродливым. И не обязывают прятаться за солнечными очками, макияжем и закрытой одеждой.

2. Седина и морщины