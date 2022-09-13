Веснушки, седина, целлюлит: Несколько „недостатков“ внешности, которые не обязательно прятать
По мнению Лайфхакера, это не изъяны, а особенности, которые не причиняют вреда окружающим.
1. Особенности кожи
Стандартом красоты считается чистая, гладкая, однотонная кожа — словно после фильтров в фоторедакторе.
Но у обычных людей она чаще всего далека от идеала. На лице и теле у них могут быть:
акне;
веснушки;
родинки;
витилиго;
родимые и пигментные пятна;
розацеа;
шрамы.
К некоторым из этих особенностей общество научилось относиться более‑менее спокойно — например, к родинкам, витилиго или веснушкам (последние так и вовсе в тренде почти каждый год). Но вот людей с акне некоторые до сих пор считают едва ли не прокажёнными. И именно на эту проблему чаще всего обращают внимание скин-позитивные блогеры и инфлюенсеры.
Акне — это заболевание, которое затрагивает почти десятую часть населения планеты и связано с избыточной выработкой кожного сала — себума.
И хотя на борьбу с ним нужно очень много времени, сил и денег, людей с воспалениями на лице обвиняют в лени, неухоженности и дефиците гигиены. Якобы стоит им начать умываться и купить пару бутылочек с чудо‑средствами, и всё тут же пройдёт.
Людей с акне могут травить, а от женщин ещё и требуют, чтобы они прятали лица за плотным слоем макияжа — ведь воспаления на коже выглядят непривычно и вызывают отторжение. Даже в рекламе средств против прыщей увидеть настоящие высыпания — большая редкость.
Несколько лет назад бьюти‑блогерша Эм Форд, которую из‑за акне засыпали оскорбительными комментариями, сняла об этом ролик, позже ставший вирусным.
Почему не стоит этого стыдиться
Скин‑позитивные активисты настаивают: наносить макияж, скрывающий высыпания, или не делать этого — личный выбор каждого. Акне не означает, что человек не соблюдает гигиену. Оно не заразно, а декоративная косметика в некоторых случаях может вызвать воспаление или усугубить его. В данный момент у человека просто такая кожа, другой нет.
То же, кстати, касается, и других „проблем“ с кожей. Они не делают вас или кого‑то другого уродливым. И не обязывают прятаться за солнечными очками, макияжем и закрытой одеждой.
2. Седина и морщины
Реклама, медиа и кинематограф активно поддерживают идею о том, что выглядеть на свой возраст – плохо, что красивой может быть только молодость, а любые признаки старения нужно маскировать. И в итоге люди (преимущественно женщины), у которых уже появились седина и морщины, не чувствуют себя привлекательными.
Сюда входит и косметика для ухода за кожей, и услуги косметологов, и пластические операции вместе с инъекционными препаратами. На окрашивание волос тоже тратятся приличные суммы, особенно если обращаться к колористам. Кроме того, все эти процедуры требуют времени: так, англичанка Кейт Динота подсчитала, что за 14 лет потратила на окрашивание волос 1 000 часов своей жизни.
Почему не стоит этого стыдиться
До середины XX века волосы почти не красили, но в 50‑х годах вместе с более‑менее сносным красителем появилась и очень сомнительная реклама. Она говорила, что седые волосы выглядят тускло и делают женщину невзрачной и уставшей, и вообще всячески раздувала страх перед старением.
Вот только в седине или морщинах нет ничего ужасного. Это свидетельство того, что мы становимся старше — своеобразные вехи на человеческом пути. Поэтому всё больше женщин самого разного возраста отращивают седину, не скрывают морщины и говорят о том, что их тело меняется, и это абсолютно естественно.
Среди них актрисы и селебрити: Мэрил Стрип, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу, Джейми Ли Кёртис, Дайан Китон, Маим Бялик и другие. Идея принимать свои морщины и седину превращается во что‑то вроде движения: ей посвящают фотопроекты, блоги и книги, на эту тему снимают социальные ролики. Тысячи женщин по всему миру делятся историями о том, как перестали закрашивать седые волосы.
Но это не повод мучиться с окрашиванием или тратить деньги на инъекции: делать это нет никакой объективной необходимости.
3. Целлюлит
Бугристую кожу на бёдрах и ягодицах считают чем‑то уродливым и призывают всеми силами с этим явлением бороться. Женщины, у которых есть „апельсиновая корка“, стесняются носить купальники или открывать ноги, делают болезненный массаж, тратят деньги на мази и средства от целлюлита.
Почему не стоит этого стыдиться
Но в 1973 году американка Николь Роншар, владелица салона красоты, выпустила книгу о том, как бороться с „апельсиновой коркой“. Только в первые недели её приобрели больше 200 000 читательниц, а позже книга выдержала несколько изданий.
При этом исследования говорят, что бугристая кожа на бёдрах есть у 85–98% женщин, и жир в этой области — точно такой же, как и на любом другом участке тела. А вот косметические и хирургические манипуляции, такие как липосакция и мезотерапия, могут сделать кожу ещё более неровной.
Получается, что „апельсиновая корка“ — просто особенность женского организма. Она связана с тем, что кожа у женщин тонкая, адипоциты — крупнее, чем у мужчин, и процент жира в организме в целом выше. Так что можно не стесняться носить короткие юбки и не прогонять пляжные фотографии через десяток фильтров.
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