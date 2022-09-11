5 самых опасных туристических маршрутов(1)
Среди них проход по доскам над отвесной скалой, огромный лабиринт из каньонов и лестница, построенная 500 лет назад, пишет Лайфхакер.
1. Прогулка по доскам на горе Хуашань в Китае
Гора Хуашань в Китае — священное место для последователей даосизма. А ещё это одна из самых популярных и опасных достопримечательностей Поднебесной.
На вершине горы стоит храм, в котором можно выпить чайку и помедитировать. Но чтобы добраться до него, придётся преодолеть путь длиной 100 метров. Вот только идти придётся по досочкам общей шириной 30 сантиметров, да ещё и на высоте в 2 000 метров.
Страховочный трос обязателен, но, даже несмотря на эту предосторожность, на горе периодически гибнут туристы. И это не мешает десяткам и сотням любителей острых ощущений регулярно собираться на этих ветхих мостках.
2. Лестница инков от Мачу‑Пикчу до Уайна‑Пикчу в Перу
Руины Мачу‑Пикчу — одно из самых примечательных мест в Южной Америке. Добраться до них очень легко, и там не протолкнуться от туристов. Но вот за древним городом лежит цель куда более труднодостижимая — развалины Уайна‑Пикчу. Оттуда открывается поистине великолепный вид на древнюю полуразрушенную цитадель.
Добираться от одного города до другого придётся по истёртой 183‑метровой лестнице, построенной больше 500 лет назад. Прибавьте к этому то, что путь находится на высоте 2 720 метров над уровнем моря. С одной стороны — сырая каменная стена, с другой — обрыв под два с половиной километра глубиной. Страховок и ограждений не предусмотрено. Удачи.
На этой лестнице погибло немало людей. Например, в 1997 году отсюда сорвалась и разбилась насмерть американская туристка. В 2004‑м россиянина тут ударила молния. В 2013‑м в результате камнепада погиб немецкий турист, а ещё трое скончались в том же году просто от сердечных приступов. То есть один только вид с этой лестницы может убить.
3. Маршрут через Драконовы горы в Южной Африке
Этот туристический маршрут находится в Национальном парке Натал в Южной Африке. Длина его составляет 240 километров, и путешествие по нему занимает от 10 дней до двух недель.
Чтобы добраться до подножия Драконовых гор, придётся совершить подъём по верёвочным лестницам у отвесного обрыва. Затем вы пройдёте через скалистые пустыни, склоны, заросшие густыми травами, и суровые отроги на высоте тысячи метров. Движение тут сопряжено с огромными трудностями. Ни указателей, ни видимых троп — заблудиться проще простого.
Пикантности ситуации добавляют дикие звери, которые тут водятся в изобилии: а чего вы хотели — Африка. Особенно радуют дикие носороги, которые могут затоптать вас просто на всякий случай, чёрные антилопы гну со скверным характером, периодически встречающиеся леопарды и ядовитые змеи.
Естественно, время от времени в этих местах без вести пропадают туристы.
4. Королевская тропа в ущелье Эль Чорро в Испании
Королевская тропа — это сооружение из вбитых в скалы железнодорожных рельсов и костылей, расположенное между водопадами Чорро и Гайтанехо в Испании. Её построили рабочие в 1905 году, чтобы облегчить себе доступ к месту постройки гидротехнической плотины Конде дель Гвадалорсе.
После окончания строительства по дорожке прошёлся Альфонсо XIII, направлявшийся на церемонию открытия плотины. В честь этого события место назвали „El Caminito del Rey“ — „Тропа короля“. И с тех пор уже почти сотню лет всякие экстремалы и любители пощекотать себе нервы ходят по этому мосточку, чтобы насладиться видом на гигантский каньон, голубые реки и зелёные живописные долины внизу.
Несмотря на то, что тропу реконструировали и установили сетчатое ограждение, поручни и страховочные карабины для посетителей, здесь всё равно периодически гибнут туристы. В память о жертвах в начале пути стоит мраморная табличка с их именами, служащая своеобразным предостережением для неосторожных.
5. Лабиринт в национальном парке Каньонлендс в США
Как можно понять из названия, в парке очень много каньонов. А в самой отдалённой его точке они собираются в структуру, которую называют лабиринтом.
Ежегодно парк посещают всего около 2 000 туристов, потому что даже просто добраться до места — задачка ещё та. Для этого понадобится сначала преодолеть засушливые крутые склоны Каньонлендс, пересечённые многочисленными обрывами и оврагами.
Лабиринт — это система из узких трещин, пещер и проходов в скалах, в которых запросто можно заблудиться. Персоналу парка и спасателям регулярно приходится доставать оттуда потерявшихся туристов. Если их вовремя не найти, они погибнут от жары и жажды днём или от холода ночью. А уж если застрять в одном из переходов — и вовсе пиши пропало.