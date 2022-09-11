5 самых опасных туристических маршрутов

1. Прогулка по доскам на горе Хуашань в Китае

Гора Хуашань в Китае — священное место для последователей даосизма. А ещё это одна из самых популярных и опасных достопримечательностей Поднебесной.

На вершине горы стоит храм, в котором можно выпить чайку и помедитировать. Но чтобы добраться до него, придётся преодолеть путь длиной 100 метров. Вот только идти придётся по досочкам общей шириной 30 сантиметров, да ещё и на высоте в 2 000 метров.

Страховочный трос обязателен, но, даже несмотря на эту предосторожность, на горе периодически гибнут туристы. И это не мешает десяткам и сотням любителей острых ощущений регулярно собираться на этих ветхих мостках.

2. Лестница инков от Мачу‑Пикчу до Уайна‑Пикчу в Перу

Руины Мачу‑Пикчу — одно из самых примечательных мест в Южной Америке. Добраться до них очень легко, и там не протолкнуться от туристов. Но вот за древним городом лежит цель куда более труднодостижимая — развалины Уайна‑Пикчу. Оттуда открывается поистине великолепный вид на древнюю полуразрушенную цитадель.

Добираться от одного города до другого придётся по истёртой 183‑метровой лестнице, построенной больше 500 лет назад. Прибавьте к этому то, что путь находится на высоте 2 720 метров над уровнем моря. С одной стороны — сырая каменная стена, с другой — обрыв под два с половиной километра глубиной. Страховок и ограждений не предусмотрено. Удачи.

На этой лестнице погибло немало людей. Например, в 1997 году отсюда сорвалась и разбилась насмерть американская туристка. В 2004‑м россиянина тут ударила молния. В 2013‑м в результате камнепада погиб немецкий турист, а ещё трое скончались в том же году просто от сердечных приступов. То есть один только вид с этой лестницы может убить.

3. Маршрут через Драконовы горы в Южной Африке

Этот туристический маршрут находится в Национальном парке Натал в Южной Африке. Длина его составляет 240 километров, и путешествие по нему занимает от 10 дней до двух недель.