6 критериев женской красоты, которые навязаны обществом, но противоречат природе

1. Идеально гладкие, ровные подмышки

Какое-то время назад подмышки в глянцевых журналах были предметом для массовых шуток. Ретушёры так старались выгладить моделям эту область и сравнять её по цвету с остальным телом, что результат вызывал скорее смех, чем восхищение. Потому что если бы у девушки действительно было такое строение, руки она опустить уже бы не смогла.

Даже если женщина сделала электроэпиляцию и убрала естественную пигментацию каким-либо образом, под рукой будет впадина, а не равнина. Иначе это киборг, а не человек.

2. Кожа без пор

Зачастую даже девушки с отличной кожей комплексуют. Ведь у моделей в журналах и соцсетях идеально гладкие лица и никогда не бывает высыпаний. А в жизни на любом кожном покрове можно найти признаки неидеальности. Например, те же поры.

Но стоит помнить, что кожа — это важный орган, который выполняет множество функций, в том числе выделительную. Поэтому поры на поверхности есть. У кого-то они крохотные и незаметные, у кого-то достаточно широкие. Сделать их визуально меньше можно, но далеко не всегда и не на долгий срок. И с этим остаётся только смириться.

3. Полное отсутствие складок на теле

Складки на теле, которые возникают, когда женщина оборачивается или нагибается, некоторые окружающие воспринимают как повод для критики и советов. Похудеть бы ей, тогда таких казусов на туловище не возникало бы.

Есть ощущение, что единственная женщина, с которой такие комментаторы имели дело, — надувная. Потому что полное отсутствие складок при движении даже на худом теле возможно, только если кожа в эти минуты будет сокращаться, уменьшать свою площадь. А иначе ей куда-то надо деваться. Проведём простой опыт. Руки у людей обычно достаточно обезжиренные. Но если сложить кисть в кулак, то что это — сплошные складки и морщины. Бока в этом смысле неуникальны, при скручиваниях они также дают неровности.

4. Безупречно гладкие бёдра