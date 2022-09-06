6 критериев женской красоты, которые навязаны обществом, но противоречат природе
Если почитать комментарии в интернете, складывается впечатление, что некоторые люди никогда не видели живую женщину. Потому что требуют по умолчанию от них соответствия стандартам красоты, которые невозможны без Photoshop либо больших вложений денег и сил. Конечно, если женщина хочет придерживаться этих критериев, кто ей запретит. Но важно помнить, что некоторые вещи противоречат природе, пишет Лайфхакер.
1. Идеально гладкие, ровные подмышки
Какое-то время назад подмышки в глянцевых журналах были предметом для массовых шуток. Ретушёры так старались выгладить моделям эту область и сравнять её по цвету с остальным телом, что результат вызывал скорее смех, чем восхищение. Потому что если бы у девушки действительно было такое строение, руки она опустить уже бы не смогла.
Даже если женщина сделала электроэпиляцию и убрала естественную пигментацию каким-либо образом, под рукой будет впадина, а не равнина. Иначе это киборг, а не человек.
2. Кожа без пор
Зачастую даже девушки с отличной кожей комплексуют. Ведь у моделей в журналах и соцсетях идеально гладкие лица и никогда не бывает высыпаний. А в жизни на любом кожном покрове можно найти признаки неидеальности. Например, те же поры.
Но стоит помнить, что кожа — это важный орган, который выполняет множество функций, в том числе выделительную. Поэтому поры на поверхности есть. У кого-то они крохотные и незаметные, у кого-то достаточно широкие. Сделать их визуально меньше можно, но далеко не всегда и не на долгий срок. И с этим остаётся только смириться.
3. Полное отсутствие складок на теле
Складки на теле, которые возникают, когда женщина оборачивается или нагибается, некоторые окружающие воспринимают как повод для критики и советов. Похудеть бы ей, тогда таких казусов на туловище не возникало бы.
Есть ощущение, что единственная женщина, с которой такие комментаторы имели дело, — надувная. Потому что полное отсутствие складок при движении даже на худом теле возможно, только если кожа в эти минуты будет сокращаться, уменьшать свою площадь. А иначе ей куда-то надо деваться. Проведём простой опыт. Руки у людей обычно достаточно обезжиренные. Но если сложить кисть в кулак, то что это — сплошные складки и морщины. Бока в этом смысле неуникальны, при скручиваниях они также дают неровности.
4. Безупречно гладкие бёдра
До 1973 года на ямочки и выпуклости на бёдрах никто и внимания не обращал. А потом владелица косметического салона в Нью‑Йорке Николь Ронсар смекнула, что на борьбе с целлюлитом можно нехило заработать, и начала продавать свою программу для этих целей. Позднее к ней присоединились производители различных кремов, массажёров, тренировочных планов и так далее.
Но целлюлит — это просто особенность внешнего вида, которая проявляется из‑за изменений в подкожно‑жировой клетчатке. Он встречается, по разным подсчётам, у 85–98% женщин. Даже у худых и у спортсменок. То есть это не патология, а норма, причём имеющая только косметические последствия. Ничего вредного для здоровья в этом нет.
5. Грудь, не подчиняющаяся законам гравитации
Распространение пластической хирургии подарило заблуждение, будто совершенно обычное дело, когда грудь по форме круглая как мяч и всегда задорно торчит вверх. Причём размер совершенно не влияет на её состояние.
На деле на любую грудь, какого бы объёма она ни была, действует сила притяжения. А это значит, что с годами форма меняется. У кого-то это происходит быстрее, у кого-то медленнее. Многое зависит от веса бюста, эластичности кожи, занятий спортом, возраста и других факторов. Однако ожидать, что натуральная грудь будет вести себя как импланты в порнороликах, явно не стоит.
6. Тело без волос
Стандарт подразумевает, что у женщины должна быть грива волос на голове, густые брови и ресницы — и всё. Даже пушок, который заметен лишь в солнечном свете, нередко осуждается и считается маркером того, что дама не следит за собой. А выросшие на порно мужчины нередко даже не догадываются, что у женщин тоже есть волосы в интимной зоне.
Часто необходимость полного удаления волос на теле объясняют гигиеной, что несколько противоречит истине — вот подробный текст об этом. В основном это вопрос эстетики. Впрочем, удалять волосы или нет — личное дело каждого вне зависимости от пола. А вот приставать с этим к другим людям явно не стоит.