Опасное доминирование: как отличить заботу в отношениях от нездорового контроля

В желании иметь власть нет ничего плохого, пишет Marie Claire. Другое дело, если речь идет о невротическом стремлении все контролировать. Подобное состояние обычно рождается из чувства тревоги, ненависти и даже ощущения собственной неполноценности. Проще говоря, здоровое стремление к власти появляется из силы, смелости и ответственности, а невротическое — из слабости.

От тревоги к желанию взять все в свои руки

Какого мужчину вы мечтаете видеть рядом? Несложно предположить, что смелого, сильного, успешного и готового брать на себя ответственность. А какую женщину мечтают видеть мужчины? Ответ на этот вопрос очень однозначно дает главный герой сериала „Медиатор“. Резко „отшивая“ свою инфантильную клиентку, которая мечтает перейти в роль спутницы, он замечает: „Мужчины не исключение. Они тоже хотят видеть рядом зрелую, сильную и состоявшуюся личность“. Именно такая спутница вызывает настоящий интерес. Таким женщинам хочется звонить и писать, как только освобождается минута, и проводить вечер вместе, а не придумывать отговорки.

Но, ничто не вечно под луной. В какой-то момент интерес партнера может угаснуть. Он уже выучил наизусть все ваши монологи, претензии, предугадывает поведение в типичных ситуациях — прочитал вас как книгу, и не один раз. Его взгляд все чаще опущен в телефон. А там, в лучшем случае, — очередные новости. Вы, конечно же, чувствуете эти изменения, а вместе с ними расстройство, обиду, непонимание. В панике, пытаясь „спасти“ отношения, функция „тотальный контроль“ включается автоматически.

Продолжение читайте тут.